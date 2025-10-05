Águilas extienden su dominio en la pretemporada con triunfo sobre Mineros de Bonao

Bartolo García

Bonao. – Las Águilas Cibaeñas continuaron mostrando solidez en su preparación de cara al campeonato otoño-invernal al derrotar 6-4 a los Mineros de Bonao, en un partido de pretemporada celebrado este sábado.

El protagonista de la jornada fue el inicialista Arturo Disla, quien disparó su primer cuadrangular de la pretemporada, remolcando dos carreras y anotando una más, encendiendo la ofensiva aguilucha en momentos claves del encuentro.

La producción ofensiva también contó con el aporte de Albert Fabián, que conectó dos imparables productores de dos vueltas, consolidándose como uno de los bates más consistentes del equipo en la ruta de preparación.

El intermedista José “Popeye” Rodríguez brilló con el madero al conectar dos hits en tres turnos oficiales, mostrando ritmo ofensivo y capacidad de embasarse en la parte media del orden.

Por su parte, Joseph Rosa tuvo una actuación completa: se fue de 3-1, con una carrera impulsada, otra anotada, además de conseguir una base por bolas y ser golpeado por un lanzamiento.

El jardinero Alberto Rodríguez también contribuyó de forma discreta pero efectiva, anotando en dos ocasiones tras recibir par de transferencias, demostrando paciencia en el plato y capacidad de aprovechar las oportunidades.

En total, la ofensiva amarilla registró 11 imparables para producir las seis anotaciones que marcaron la diferencia en el marcador final.

En el pitcheo, el debut del importado Devin Smeltzer fue uno de los aspectos más esperados. El lanzador trabajó 3.0 entradas frente a 11 bateadores, permitiendo apenas dos hits y una carrera, otorgando una base por bolas y ponchando a tres contrarios.

Tras Smeltzer, el cuerpo de relevistas mantuvo el control del juego. Pedro Payano, Yennsy Díaz, Johan Quezada, Juan Isaías Díaz, Benjamín Arias y Moisés Díaz lanzaron un episodio cada uno, cerrando la puerta a los intentos de remontada de los Mineros.

La victoria representa la segunda consecutiva para las Águilas en la pretemporada, un indicio positivo del buen engranaje entre la ofensiva y el pitcheo a pocos días de comenzar la campaña oficial.

El dirigente y cuerpo técnico destacaron el nivel de intensidad mostrado por los jugadores, quienes buscan afianzarse en el roster para el inicio del campeonato programado para el próximo 15 de octubre.

Con el ritmo mostrado hasta ahora, la fanaticada cibaeña mantiene altas expectativas sobre el desempeño del equipo en el torneo invernal, donde buscarán consolidarse como protagonistas desde la primera jornada.

Las Águilas tendrán jornada de descanso este domingo y el lunes continuarán su calendario de fogueo en el municipio de San Antonio de Guerra, donde se medirán a su histórico rival, los Tigres del Licey, en lo que promete ser un choque atractivo de pretemporada.

