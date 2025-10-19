Águilas Cibaeñas dominan al Licey con blanqueada 4-0 en el Estadio Cibao

Bartolo García

Santiago, R.D.– Las Águilas Cibaeñas extendieron su buen momento en el inicio del campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, al vencer con marcador de 4-0 a los Tigres del Licey en un emocionante encuentro disputado la tarde-noche del domingo en el Estadio Cibao, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Con esta victoria, los aguiluchos igualaron el liderato del torneo, colocando su marca en 3-1, la misma que registran los Tigres, en los primeros cuatro compromisos de la temporada.

El picheo de las Águilas volvió a ser la clave, combinando a siete lanzadores que mantuvieron a raya a la ofensiva azul durante las nueve entradas. La victoria fue para Richard Rodríguez (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Albert Abreu (0-1).

El zurdo importado Charlie Barnes fue el abridor por los locales y cumplió con una sólida actuación de 4.0 entradas en blanco, enfrentando a 15 bateadores, permitiendo apenas tres hits y ponchando a uno, antes de entregar el montículo al bullpen aguilucho.

Desde el quinto episodio, desfilaron por la lomita Huáscar Ynoa, Jhordany Mezquita, Eric Cerantola, Junior Fernández, Richard Rodríguez y Hunter Bigge, quienes completaron la blanqueada combinada, demostrando profundidad y consistencia en el cuerpo de relevistas del conjunto amarillo.

Por el lado azul, Albert Abreu abrió el juego y trabajó durante 4.2 episodios, en los que permitió dos carreras, cinco hits, sin otorgar boletos y con dos ponches. El lanzador salió del encuentro tras ser golpeado por una línea. Le siguieron en relevo José Hernández (5), Reiver Sanmartín (7), Ulises Joaquín (8) y Anderson Severino (8).

La ofensiva de las Águilas fue encabezada por Raynel Delgado, quien conectó dos imparables y anotó una carrera; Aderlin Rodríguez y Carter Jensen, con un doble cada uno, aportaron poder y oportunidad; mientras que Adael Amador, Juan Lagares, Ángel Genao y Leody Taveras sumaron un sencillo cada uno.

Por los Tigres, la ofensiva fue limitada a cinco imparables, conectados por Junior Severino, Christian Adames, Arístides Aquino, Michael De la Cruz y Armando Álvarez, sin lograr producir carreras ante el dominio del pitcheo cibaeño.

Las Águilas no perdieron tiempo para tomar el control del encuentro, marcando dos carreras en el primer episodio. Con dos outs, Raynel Delgado disparó sencillo y anotó con un imparable de Aderlin Rodríguez, quien luego fue impulsado por un sencillo de Adael Amador, colocando la pizarra 2-0 desde el inicio.

El marcador se mantuvo inalterable durante gran parte del juego gracias a la brillante actuación de ambos cuerpos monticulares. Sin embargo, las Águilas volvieron a producir en el octavo episodio, cuando Ángel Genao recibió base por bolas, Carter Jensen conectó un doble por el jardín izquierdo que impulsó la tercera carrera, y Leody Taveras completó la ofensiva con un sencillo que trajo la cuarta vuelta al plato.

El cerrador Hunter Bigge se encargó del noveno episodio, retirando sin complicaciones a los bateadores del Licey y sellando la blanqueada 4-0, la primera del conjunto cibaeño en la temporada.

Con este resultado, las Águilas confirman su buen arranque en el torneo, mostrando equilibrio entre picheo, defensa y una ofensiva que ha sabido responder en los momentos decisivos.

Los Tigres, por su parte, buscarán reponerse de la derrota en su próximo compromiso, mientras que los fanáticos aguiluchos celebran una victoria más en su casa, el legendario Estadio Cibao, que volvió a vibrar con el entusiasmo de su fiel fanaticada.

