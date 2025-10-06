Águilas Cibaeñas anuncian a los lanzadores Triston McKenzie y Oscar Rayo

SANTIAGO.- El departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció este lunes la contratación de los lanzadores Triston McKenzie, derecho estadounidense, y Oscar Rayo, zurdo nicaragüense, con el objetivo de fortalecer su cuerpo de pitcheo de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

McKenzie, de 28 años, cuenta con seis temporadas en Grandes Ligas, debutando en 2020 con los Guardianes de Cleveland. Conocido por su estatura de seis pies y cinco pulgadas, posee un repertorio variado que incluye recta de 94 millas por hora, slider de 88 y curva de 84.

Su mejor campaña fue en 2022, cuando registró marca de 11-11 con efectividad de 2.96 en 191.1 entradas (30 aperturas). Ese año ponchó a 190 bateadores, incluyendo un partido de 14 abanicados contra los Medias Blancas de Chicago, a quienes también había recetado ocho ponches consecutivos en un enfrentamiento previo.

En su paso por MLB acumula 80 aperturas, con 462 ponches en 442 entradas lanzadas, récord de 21-29 y efectividad de 4.07.

El gerente general de las Águilas, Gian Guzmán, expresó:

“Triston es un lanzador con probada capacidad para dominar a nivel de Grandes Ligas. Su habilidad para ponchar y su experiencia serán activos muy importantes, ya sea en nuestra rotación o en el bullpen.”

Las Águilas también suman al joven prospecto Oscar Rayo, lanzador zurdo de 23 años, quien ha mostrado gran control y progreso constante en las ligas menores de los Reales de Kansas City. Su más reciente participación fue con la filial Doble-A Northwest Arkansas Naturals.

Rayo, oriundo de Managua, mide seis pies y una pulgada y pesa 180 libras. Se destacó en Clase A Fuerte en 2024 con efectividad de 2.13 y WHIP de 1.05 en 84.2 entradas lanzadas. En cinco temporadas en ligas menores ha trabajado 308.1 episodios, con récord de 16-7, efectividad de 2.95 y 286 ponches, para un promedio de 8.3 por cada nueve entradas.

Guzmán valoró su llegada diciendo:

“Estamos muy emocionados con la llegada de Oscar. Su rendimiento en ligas menores, especialmente su comando, su cambio de velocidad y la efectividad de sus picheos secundarios, nos ayudarán bastante.”

Con las contrataciones de McKenzie y Rayo, las Águilas refuerzan aún más su staff de lanzadores, que ya cuenta con los importados Devin Smeltzer y Nick Burdi.