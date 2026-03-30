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Ágora impulsa inclusión con jornada dedicada al autismo entre arte y conciencia social

La exposición “Alto Relieve: a dos voces” y diversas actividades marcaron una semana de sensibilización y apoyo a las personas dentro del espectro autista
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Agora impulsa inclusion con jornada dedicada al autismo entre arte y conciencia social

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El centro comercial Ágora Mall celebró la tercera edición de la Semana de Concienciación sobre el Autismo, en un evento que combinó arte, reflexión y compromiso social.

La apertura estuvo marcada por la iluminación en azul del edificio, símbolo internacional de apoyo a las personas dentro del espectro autista y sus familias, creando un ambiente de solidaridad y sensibilización.

Yeni Berenice Reynoso procuradora eljacaguero
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso

Como parte central de la jornada, se presentó la exposición “Alto Relieve: a dos voces”, del joven artista Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, cuyas obras destacaron por el uso del color, la textura y el relieve como formas de expresión artística.

La iniciativa fue organizada por la Mesa de Diálogo por el Autismo, coordinada por Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, con el objetivo de fomentar una mayor comprensión social y promover espacios de diálogo inclusivo.

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Durante la inauguración, los organizadores resaltaron la importancia de traducir la inclusión en acciones concretas que garanticen oportunidades reales, acceso y acompañamiento para las personas dentro del espectro.

La directora comercial de Ágora, Cony Taveras, reafirmó el compromiso del centro comercial con este tipo de iniciativas, destacando la necesidad de crear entornos donde las personas con autismo y sus familias se sientan comprendidas y respetadas.

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El evento incluyó presentaciones artísticas, momentos de reflexión y una agenda educativa con charlas y jornadas psicoeducativas en colaboración con especialistas y entidades vinculadas al tema.

La actividad contó con la participación de autoridades, expertos y representantes de distintos sectores, consolidándose como un espacio de encuentro que promueve la inclusión, el respeto y la sensibilización social a través del arte.

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