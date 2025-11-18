Agla gana el XI Torneo Interasociaciones de Fedogolf en Punta Blanca

BAVARO, LA ALTAGRACIA.- La Asociación de Golf de la Provincia de La Altagracia (AGLA), volvió a levantar la copa de campeones en la XI edición del Torneo Interasociaciones, evento que reunió a las nueve asociaciones que componen la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), y que contó con el auspicio de Mastercard Banreservas.

El AGLA superó en una cerrada batalla a los campeones defensores de la Provincia de Santiago (Sagolf), 86 a 85.75 puntos. La Asociación de la Provincia de La Vega (LVGA), arribó tercero con 73 puntos.

A nivel individual, Juan Carlos Perelló, de Sagolf, ganó la categoría A con el mejor score del torneo, entregando tarjeta con un impresionante 68 golpes, 4 bajo par.

La categoría AA fue dominada por Alejandro Morales, miembro de la Asociación de Golf de La Romana (Asoglar), con score de 73 golpes.

Luis Fernández, de Sagolf, fue el mejor en la categoría B con 75 golpes, ganado en un desempate por tarjeta.

Con un resultado de 79 golpes, Dávide Varacalli (Asoglar) superó a todos en la categoría C, mientras que Juan Taveras, de la Asociación de Golf de la Provincia Puerto Plata, fue el ganador de la Senior A con 74 golpes, también desempatando por tarjeta.

Julio Cross, de la Asociación de Golf de la Provincia San Pedro de Macorís, ganó en la categoría Senior B con un score final de 73.

Ekaterina Riansetseva (AGLA) con 42 puntos y Shanel Rodríguez (Agopro) con 73 golpes, ganaron las categorías Damas B y A, respectivamente.

Previo al inicio de competencias, Enrique Valverde, presidente de Fedogolf, entregó una placa de reconocimiento a Punta Blanca Golf Course, recibido por el señor Antonio Ramis, director general del Grupo Punta Blanca y por su director de golf, Tomás Mercedes.

Franklin Díaz, gerente de divisiones de Mastercard Banreservas, se dirigió a los golfistas presentes y les recordó los múltiples beneficios que ofrecen sus tarjetas de crédito para los jugadores.

El XI Torneo Interasociaciones contó con el apoyo de La Famosa, United Brands y Casa Brugal.