AFP Siembra impulsa la educación financiera infantil con nuevo cuento educativo

Bartolo García

Santo Domingo.– La AFP Siembra presentó el cuento infantil “El Plan de Al, Can y Zin”, una iniciativa orientada a fomentar la educación financiera en niños durante la Semana Económica y Financiera 2026 organizada por el Banco Central de la República Dominicana.

Astrid de Ramírez y Soé Ramírez

La actividad se llevó a cabo en el Salón Teatro Económico del Banco Central y contó con la participación de ejecutivos de la entidad, colaboradores, aliados estratégicos y representantes del sector financiero.

Elba Toribio, Denisse Francine Comarazamy, Claudia Brito Garrido y Amaury Ángeles

Durante el evento, Irving Muñiz Céspedes destacó que la educación financiera es una herramienta esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, especialmente cuando se fomenta desde edades tempranas.

Johanna Castillo y Fabiola Roa

Por su parte, Claudia Brito explicó que el cuento está dirigido a niños de entre 5 y 10 años, con el objetivo de enseñar el valor del ahorro con propósito a través de una narrativa cercana, educativa y emocional.

José Manuel Reynoso, Hamlet Marcelino, María del Carmen Gil y Miguel Landron

La iniciativa también promueve valores fundamentales como la constancia, la toma de decisiones y la amistad, destacando que el aprendizaje financiero va más allá del dinero y forma parte del desarrollo integral de las personas.

El proyecto está inspirado en Alcanza, el programa de ahorro voluntario complementario de AFP Siembra, que busca incentivar la planificación financiera para metas personales como educación, vivienda o retiro.

Kimberly Rodríguez y María Eugenia García

Como parte de su participación en la jornada, la entidad desarrolla actividades educativas y contenidos interactivos que permiten acercar los conceptos financieros de manera práctica y accesible a niños y jóvenes.

Rosy Ureña y Edwin Peguero

La Semana Económica y Financiera forma parte de la iniciativa global Global Money Week, y reúne a diversas instituciones comprometidas con la formación económica de las nuevas generaciones.

Con esta propuesta, AFP Siembra reafirma su compromiso con la educación financiera y la construcción de una sociedad más consciente, promoviendo desde la infancia hábitos responsables que impacten positivamente el futuro.

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