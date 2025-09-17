ADOVOHS celebra su 52 aniversario con emotivo almuerzo en Santo Domingo

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud (ADOVOHS) celebró este martes 16 de septiembre su 52 aniversario, con un almuerzo conmemorativo realizado en el Hotel Marriott Aloft de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de ADOVOHS, Ana Angélica Benítez de Ginebra, acompañada por voluntarias y representantes de las más de 60 instituciones afiliadas que forman parte de la red nacional de apoyo.

Durante el encuentro se destacó la misión de la entidad de formar y fortalecer voluntariados, además de ofrecer ayuda solidaria a hospitales, hogares de niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, ADOVOHS cuenta con 60 instituciones voluntarias afiliadas y respalda a 37 centros de salud en el país. A esto se suma su Filial Norte, con 44 instituciones afiliadas y 25 centros adicionales que reciben donaciones periódicas.

Desde el año 2009 hasta la fecha, la organización ha entregado alrededor de 26,000 juegos de sábanas y se ha convertido en canal de distribución del programa “Sanar una Nación”, mediante el cual distribuye medicamentos, insumos médicos y alimentos.

El acto inició con las notas del Himno Nacional, seguido del himno institucional de ADOVOHS. La conducción estuvo a cargo de la comunicadora y miembro de honor, Jatnna Tavárez, mientras que la invocación religiosa fue realizada por Monseñor Faustino Burgos Brisman.

Como parte de la ceremonia, se presentó un recuento audiovisual del trabajo realizado en el último año, con imágenes de las donaciones entregadas en distintas regiones del país.

El momento más sensible se vivió al proyectar un homenaje póstumo a Mary A. Pérez de Marranzini, fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y a doña Giralda Busto de Imbert, fundadora del Voluntariado de las Fuerzas Armadas y de la Fundación Fénix, ambas fallecidas este año y miembros fundadoras de ADOVOHS.

La actividad reunió a unas 400 personas vestidas de blanco, en línea con la tradición de la institución. Entre los invitados especiales estuvo la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, quien reafirmó su apoyo a las iniciativas solidarias.

También asistieron Celso Marranzini, en representación de su madre fallecida, y familiares de doña Giralda Busto de Imbert, quienes recibieron un emotivo reconocimiento por el legado de servicio de sus parientes.

El evento estuvo amenizado en su primera parte por la pianista Elsa Paulino y, más adelante, por el trompetista Víctor Mitrov, quienes aportaron un ambiente solemne y festivo a la celebración.

La decoración del salón estuvo a cargo de los esposos Danny y Paulita Méndez, miembros de ADOVOHS, quienes nuevamente imprimieron elegancia y distinción al ambiente.

El almuerzo cerró con un buffet preparado por los chefs del hotel, quienes recibieron elogios por la calidad y el cuidado en la presentación de los platillos.

Con este aniversario, ADOVOHS reafirma su compromiso de continuar apoyando a los más necesitados y fortalecer la labor de los voluntariados en todo el país, consolidándose como referente de servicio solidario en la República Dominicana.

