ADECC anuncia La Vara Talks 2025: una propuesta inmersiva de inspiración y conocimiento creativo regional

● El evento contará con conferencistas de talla internacional como Eva Santos (Presidenta del Jurado), Juan José Posada (Anónimo México), Juan Carlos Ortiz (Ideas JCO y ex-DDB Latina), Diego Medvedocky (Global Creative Partner en Grey), Tony Weissman (52 / Miami) y Edgardo Rivera (Grupo DDB Puerto Rico), junto al Power Talk de Rodrigo Monje Lara de Adobe Latinoamérica, por Mattar Consulting.

● La Vara Talks tendrá lugar el 2 de diciembre, desde las 8am, en el hotel Kimpton Las Mercedes en la Zona Colonial.

Santo Domingo, 11 de noviembre de 2025 – En el marco de la quinta edición de los Premios La Vara, impulsados por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), se celebrará La Vara Talks, una jornada de conocimiento e inspiración que busca consolidar el talento latinoamericano y fomentar el desarrollo de la industria creativa a nivel regional. Bajo el lema “Creativity Unleashed: La fuerza viva de la cultura,” esta cita de aprendizaje se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre de 2025.

El encuentro busca consolidarse como el foro más relevante para la industria creativa en Centroamérica y el Caribe. Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Zona Colonial de Santo Domingo, será el punto de reunión para creativos, marcas y profesionales del sector que buscan ampliar sus perspectivas sobre el poder transformador de la creatividad en la cultura contemporánea.

La Vara Talks 2025 reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la industria creativa de la región. El encuentro contará con la participación de Eva Santos, reconocida líder creativa y presidenta del jurado de esta edición; Juan José Posada, Chief Creative Officer & Partner de Anónimo México; Juan Carlos Ortiz, CEO de Ideas JCO y expresidente de DDB Latina; Diego Medvedocky, Global Creative Partner en Grey y uno de los creativos más premiados de la región; Tony Weissman, Founder & CCO de 52 / Miami’s Leader at Círculo Creativo USA; y Edgardo Rivera, President & CEO de Grupo DDB Puerto Rico. Además, Rodrigo Monje Lara, representante de Adobe Latinoamérica, por Mattar Consulting, presentará el Power Talk del día, compartiendo cómo la tecnología puede potenciar la creatividad humana y dar nueva vida a la expresión cultural.

Mario De Ferrari, presidente de la ADECC, expresó: “La Vara Talks es la prueba de nuestro compromiso con la elevación de la conversación creativa en Centroamérica y el Caribe. No solo celebramos la excelencia, sino que proporcionamos la plataforma esencial para que los líderes de la industria compartan las claves que desatan la ‘fuerza viva de la cultura’. Nuestro objetivo es inspirar una nueva generación de ideas que definan el futuro de la comunicación en la región y la proyecten al mundo”.

La Vara Talks forma parte del programa oficial de Premios La Vara 2025, que desde su ampliación en 2024, se ha convertido en un punto de encuentro regional que impulsa la colaboración entre mercados y la proyección del talento local hacia audiencias globales. Este espacio busca inspirar, conectar y reafirmar que la creatividad es una fuerza viva capaz de preservar, amplificar y transformar la cultura de nuestra región, ofreciendo además una valiosa oportunidad de networking en un ambiente de alto nivel.

Entradas y más información:

Las entradas para La Vara Talks 2025 estarán disponibles a través de tix.do

Para más información sobre el evento y las actividades de la quinta edición, visite: www.lavara.do o en redes sociales @lavaradr

Acerca de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC)

ADECC es una organización sin fines de lucro fundada en octubre de 1997, antes conocida como Liga Dominicana de Agencias de Publicidad – LIDAP, que representa a las agencias más importantes de la República Dominicana. En 2015, la organización completó un cambio de identidad y se convirtió en ADECC. Actualmente, cuenta con más de 60 miembros activos, que representan el 80% de la industria.

Su objetivo es promover y fortalecer los intereses comunes de las empresas de comunicación comercial, fomentando en todos los niveles una mayor comprensión de los objetivos de la comunicación y destacando su valor como servicio público, su labor educativa y sus aportes a la organización de la información. Contribuye al desarrollo cultural y económico de la República Dominicana.