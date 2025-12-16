ADA celebra su 40 aniversario y el Día Nacional del Ministerial con respaldo nacional e internacional en Higüey

Higüey, La Altagracia. – La Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. (ADA) celebró su 40 aniversario y el Día Nacional del Ministerial con una agenda de actividades que incluyó la Asamblea General Ordinaria No. 40, visitas institucionales y la participación de destacadas personalidades nacionales e internacionales, resaltando la relevancia de la labor ministerial en el sistema de justicia.

El acto central se realizó en el Club SalvaLeón de Higüey, donde se pasó balance a la gestión 2024-2025 y se agradeció a Dios por los logros alcanzados. La ceremonia inició con una invocación a cargo del ministerial Jeremías de León, seguida por las notas del Himno Nacional y el Himno del Ministerial. La conducción del evento estuvo a cargo de Michael Cabral Herrera, presidente de la UMJUVE.

Durante su discurso central, el presidente de la ADA, Hipólito Girón Reyes, destacó el compromiso de la institución con la sociedad y agradeció el respaldo de los alguaciles de la provincia La Altagracia, reafirmando la misión de servir con dignidad, compromiso y apego a los valores judiciales.

Uno de los momentos más significativos fue la participación del Sr. Pavel Khutorenko, consejero del Director del Servicio Federal de Alguaciles de la Federación de Rusia, quien presentó un audiovisual sobre las funciones de los alguaciles rusos y transmitió un mensaje de felicitación del director de dicho organismo, Dmitry Aristov, resaltando el rol esencial de la ADA en la ejecución de decisiones judiciales y la protección de los derechos ciudadanos. En el marco del evento, se entregó al presidente de la ADA una placa con el emblema de los Alguaciles de Rusia, como símbolo del fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional.

La actividad contó con la presencia de representantes de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), el Colegio de Abogados, UNATOGA, la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales (ADIJ) y otras entidades aliadas. Asimismo, se otorgaron reconocimientos a destacados alguaciles y colaboradores por su aporte a la institución.

Durante el acto, se reiteró la importancia de respaldar la propuesta legislativa orientada a la dignificación de los oficiales ministeriales, considerada clave para fortalecer el ejercicio de sus funciones dentro del sistema de justicia.

La jornada incluyó mensajes de felicitación de personalidades del ámbito jurídico nacional e internacional, así como presentaciones institucionales sobre la historia, valores y reglamentación interna de la ADA. Previo al acto central, una comisión de la entidad realizó visitas institucionales a diversas dependencias del sistema judicial, abordando temas de cooperación y fortalecimiento institucional.

La celebración concluyó con un brindis en honor al 40 aniversario de la ADA, con la participación de directivos, miembros, invitados especiales y familiares.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (829) 730-6240 / (809) 271-7777 o seguir las plataformas digitales @alguacilesdom.