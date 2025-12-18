Acciones de control de la DGCP aseguran uso eficiente de más de RD$6,500 millones en el Sistema de Contrataciones durante el 2025

Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que, durante el año 2025 logró salvaguardar más de RD$6,500 millones del patrimonio público a través de sus mecanismos de control, prevención y supervisión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

Como parte de estas acciones de fiscalización, la institución anuló y reencauzó procesos de contrataciones que presentaban irregularidades por un monto superior a los RD$984.4 millones y, en su condición de órgano rector del SNCP, emitió 190 resoluciones en el marco de investigaciones y reclamos administrativos. De ese total, 26 decisiones dispusieron la anulación de actos administrativos, tras comprobarse inobservancias al debido proceso y violaciones al marco normativo vigente.

De manera concreta, como resultado de estas actuaciones correctivas, la DGCP informó que nueve (9) procedimientos de contratación fueron anulados, por un monto superior a los RD$984,438,624.00, lo que obligó a las instituciones contratantes a realizar nuevos procesos conforme a la ley, garantizando la legalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado público.

A estas acciones se suman los resultados del monitoreo preventivo, mediante el cual la DGCP intervino oportunamente antes de que se materializaran irregularidades, logrando la cancelación de 78 procesos de contratación, por un monto de RD$4,950,104,596.46, así como la suspensión de siete (7) procesos, por un monto adicional de RD$659,131,921.87.

En conjunto, estas intervenciones preventivas permitieron reencauzar procesos por un monto total de RD$6,593,675,142.33, fortaleciendo el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y reduciendo riesgos de afectación al erario.

De forma complementaria, la DGCP resultó gananciosa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al confirmarse en los tribunales competentes 67 de 84 decisiones lo que evidencia que las actuaciones del órgano rector se realizan con estricto apego a la Constitución, la ley y a las garantías del debido proceso.

En coherencia con esta labor integral de control y prevención, durante el año 2025 la DGCP emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.

A estos se suman la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. De igual manera, 39 por encontrarse dentro del régimen de inhabilidades previsto en la normativa vigente.

Paralelamente, la DGCP brindó más de 100 asistencias técnicas y suministros de información al Ministerio Público y a distintos órganos de control del Estado, contribuyendo al fortalecimiento de investigaciones y procesos judiciales en curso.

“Nuestra actuación no se limita a corregir irregularidades ya consumadas, sino que se orienta cada vez más a la prevención y al monitoreo oportuno. El hecho de que nuestras decisiones hayan sido confirmadas por los tribunales reafirma que estamos actuando conforme a la Constitución, la ley y el debido proceso, protegiendo de manera efectiva los recursos públicos”, expresó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.