Abinader y rector electo de la UASD abordan agenda para fortalecer la educación superior

Bartolo García

El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional al rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David, en un encuentro enfocado en el fortalecimiento de la educación superior y el desarrollo institucional de la principal academia pública del país.

Durante la reunión, ambas autoridades abordaron la continuidad de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para respaldar el crecimiento de la UASD, mejorar su capacidad académica y fortalecer su papel en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

El mandatario expresó su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos dirigidos a consolidar la educación superior, promoviendo acciones que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación e innovación dentro de la universidad estatal.

Por su parte, Jorge Asjana David, quien asumirá la rectoría para el período 2026-2030, ha planteado una gestión orientada a elevar la calidad académica, fortalecer la investigación científica y avanzar en la modernización institucional de la UASD, con el objetivo de consolidarla como un motor de desarrollo nacional.

Su propuesta también contempla una mayor articulación entre la universidad, el Estado y los distintos sectores productivos, impulsando una formación más conectada con las necesidades del mercado laboral y los desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo.

Antes de resultar electo rector, Asjana David desarrolló una amplia trayectoria dentro de la academia, desempeñándose como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, director de la Escuela de Medicina y miembro de diversos organismos de dirección universitaria, además de combinar su labor académica con una destacada carrera en la medicina.

El encuentro refleja la disposición del Gobierno y de las nuevas autoridades universitarias de trabajar de manera conjunta para fortalecer la educación superior dominicana, impulsar la innovación y garantizar que la UASD continúe desempeñando un papel fundamental en la formación de profesionales y en la transformación del país.