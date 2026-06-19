Abinader y Carolina inauguran el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo

Santo Domingo, DN. El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo, una intervención de más de 50 mil metros cuadrados, que tiene la visión de una ciudad en orden y firmeza que transforma espacios públicos en oportunidades para la gente.

Durante el acto de inauguración, el mandatario destacó el impacto que tendrá la obra no solo para sectores circundantes, sino también para los residentes de la capital como parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD).

La obra, considerada el segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional, representa uno de los proyectos urbanos más importantes desarrollados en los últimos años en la capital y es resultado de la articulación entre el Gobierno central, la Alcaldía del Distrito Nacional y el sector privado, consolidando un modelo de colaboración que está impulsando la transformación de Santo Domingo.

Carolina Mejía destacó que el Paseo 30 de Mayo, construido en los antiguos terrenos del colegio Maharishi, constituye una apuesta por una ciudad más humana, inclusiva y conectada con su frente marítimo.

“Es el segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional, ampliando las oportunidades para que nuestras familias puedan encontrarse, nuestros jóvenes puedan desarrollarse y nuestros ciudadanos puedan disfrutar de una ciudad más humana y más digna”, expresó Mejía.

La alcaldesa agradeció al presidente Luis Abinader por respaldar una visión de desarrollo basada en la planificación, la colaboración entre instituciones y la ejecución de proyectos que transforman la calidad de vida de la gente.

Presidente, gracias por creer en una forma de gobernar donde los gobiernos locales son aliados del desarrollo nacional y donde las grandes transformaciones se logran trabajando juntos. Este parque es una muestra de lo que puede alcanzar nuestro país cuando existe una visión clara, el orden para planificar y la firmeza para convertir los proyectos en realidades que mejoran la vida de la gente”, manifestó Mejía.

Asimismo, destacó el respaldo de los sectores empresariales que se sumaron a la iniciativa y reafirmó que las grandes transformaciones urbanas solo son posibles cuando existe una visión compartida entre los sectores público y privado.

De igual manera, reconoció el compromiso de José Ignacio Paliza, a quien definió como un aliado clave para materializar proyectos estratégicos para Santo Domingo y fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Una de las zonas más destacadas del Paseo 30 de Mayo es su moderno patinódromo, una instalación para patinaje de velocidad concebida bajo estándares internacionales actuales, por lo que albergará la competencia en esta disciplina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se proyecta como sede de otras competiciones internacionales en el futuro.

La obra incorpora también una ciclovía, rampa peatonal, canchas deportivas, áreas de juegos infantiles, anfiteatro urbano, parque canino, jardín central, ruinas históricas, espacios para ejercicios, parqueos, áreas de descanso y una conexión directa con el sistema de transporte público OMSA, ampliando significativamente las opciones de recreación y bienestar para los ciudadanos.

Asimismo, resalta la colocación de la losa malecón, un piso diseñado especialmente para representar visualmente el rico litoral marino de Santo Domingo, aportando identidad estética y valor urbano especialmente para esta zona.

Esta obra se suma al Paseo Marítimo y al Malecón Deportivo como parte del Plan Integrado de Santo Domingo, consolidando un gran corredor de recreación, deporte y convivencia frente al mar que fortalece la relación de la ciudad con su litoral costero y proyecta una capital cada vez más moderna, organizada e inclusiva.