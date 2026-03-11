Abinader sostiene encuentro protocolar con presidente chileno Gabriel Boric en Santiago

Bartolo García

Santiago de Chile.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un saludo protocolar con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, durante un encuentro celebrado en el Palacio de La Moneda.

El jefe de Estado dominicano llegó a Santiago para participar en los actos oficiales de investidura del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia del país sudamericano.

Abinader arribó a las 6:30 de la tarde, hora local, al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, junto a otros jefes de Estado y representantes internacionales invitados a la ceremonia.

En esta visita oficial acompañan al mandatario la primera dama Raquel Arbaje, su hija Adriana Abinader Arbaje, y el canciller Roberto Álvarez.

El presidente dominicano forma parte del grupo de líderes internacionales que asistirán a la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, junto al Felipe VI y otras autoridades invitadas.

José Antonio Kast en su cierre de campaña, en Santiago, en noviembre de 2025.

Cristobal Basaure Araya (LightRocket vía Getty Images)

Las actividades oficiales continuarán este miércoles con la ceremonia solemne de transmisión del mando presidencial en el Congreso Nacional de Chile.

En ese acto, José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y tomará juramento junto al nuevo gabinete que acompañará su gestión gubernamental.

Posteriormente, el presidente Abinader participará en un almuerzo ofrecido por el mandatario chileno y la primera dama María Pía Adriasola en el Palacio Cerro Castillo.

En el encuentro participarán jefes de Estado, vicepresidentes, primeros ministros y delegaciones internacionales invitadas a la investidura presidencial.

Una vez concluidas las actividades oficiales, el presidente Abinader tiene previsto regresar a la República Dominicana el mismo día 11 de marzo.

#eljacaguero #LuisAbinader #Chile #RelacionesInternacionales #Diplomacia #AméricaLatina