Abinader rinde homenaje póstumo a Orlando Martínez con alta condecoración nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, otorgó una condecoración póstuma al periodista Orlando Martínez Howley, al concederle la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la verdad.

La distinción fue entregada al cumplirse 51 años de su asesinato, ocurrido el 17 de marzo de 1975, como un acto de justicia histórica hacia una de las figuras más emblemáticas del periodismo dominicano.

El reconocimiento fue recibido por Sergio Martínez Howley, en representación de la familia, durante un acto oficial en el que se destacó el legado del comunicador como símbolo de integridad y valentía.

La condecoración fue formalizada mediante el Decreto 161-26, leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, en presencia de autoridades y familiares.

Durante su discurso, el presidente Abinader afirmó que este homenaje trasciende lo protocolar, al señalar que Orlando Martínez representa una conciencia crítica en una época marcada por restricciones a la libertad de expresión.

“Con esta condecoración, la República Dominicana honra no solo al periodista, sino al ciudadano valiente, al hombre íntegro que defendió la libertad incluso en los momentos más difíciles”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado enfatizó que el mejor homenaje al periodista es garantizar que nunca más un comunicador tenga que pagar con su vida por ejercer su derecho a expresarse libremente.

Asimismo, sostuvo que la libertad de expresión debe ser un derecho pleno, protegido y ejercido sin miedo, como pilar fundamental de la democracia dominicana.

El presidente destacó la labor periodística de Martínez, desarrollada en medios como la revista Ahora y su columna Microscopio en el periódico El Nacional, donde abordó temas con rigor, ética y compromiso social.

En ese sentido, resaltó su valentía al denunciar situaciones que muchos preferían callar, convirtiéndose en una voz crítica en un contexto adverso para el ejercicio del periodismo.

El mandatario recordó que su asesinato no solo representó un crimen individual, sino un atentado contra la libertad y una herida profunda en la conciencia nacional.

Por su parte, Guido Gómez Mazara valoró la condecoración como un acto de justicia histórica largamente esperado, destacando que Martínez simboliza una generación comprometida con la democracia.

Gómez Mazara señaló que el ejercicio del periodismo en aquella época estuvo marcado por la intolerancia, lo que resalta aún más el valor de la labor realizada por el comunicador.

Orlando Martínez, nacido en 1944 en Las Matas de Farfán, es recordado como un símbolo del periodismo ético y comprometido, cuya voz sigue vigente como referente de dignidad, valentía y defensa de los valores democráticos.

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