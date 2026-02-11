Abinader resalta impacto de “República de Ideas” como motor de innovación y participación ciudadana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader afirmó que la Expo Nacional República de Ideas marca un antes y un después en la forma en que el país construye su futuro, al consolidarse como un espacio donde la ciudadanía conecta talento, creatividad y compromiso con el desarrollo nacional.

Durante la clausura del evento, celebrada en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el mandatario destacó que la iniciativa no fue solo una exhibición de proyectos, sino una señal clara del país innovador que se está formando.

Abinader subrayó que un buen gobierno no solo toma decisiones, sino que escucha activamente a su gente, a las comunidades y a los jóvenes, integrando sus ideas en la construcción de políticas públicas.

Las cifras del evento reflejaron su amplio alcance, con 558 propuestas presentadas, 1,886 participantes directos, 213 actividades desarrolladas en todo el país y más de 11,000 personas movilizadas en el proceso.

República de Ideas se concibió como un concurso nacional de innovación abierta, invitando a ciudadanos a proponer soluciones creativas para los desafíos del país, enmarcado dentro de la estrategia Meta RD 2036.

En el acto se dieron a conocer los seis proyectos ganadores nacionales y la iniciativa más votada por el público, reconociendo el esfuerzo de emprendedores y creadores de distintas provincias.

El presidente resaltó que el verdadero triunfo fue colectivo, al involucrar a miles de personas que se atrevieron a pensar diferente y a creer que sus ideas podían transformar la realidad nacional.

Indicó que la innovación no es un lujo, sino una herramienta esencial para lograr crecimiento con equidad y sostenibilidad en la República Dominicana.

Abinader valoró que las propuestas surgieron desde barrios, comunidades y regiones del país, reflejando soluciones auténticamente dominicanas, basadas en experiencias reales.

El jefe de Estado vinculó el éxito del proyecto con la visión de Meta RD 2036, que busca duplicar el producto interno bruto nacional mediante reformas estructurales y desarrollo inclusivo.

Al cerrar su discurso, hizo un llamado a mantener vivo el espíritu participativo, asegurando que este proceso apenas comienza y que el futuro seguirá escribiéndose con ideas y compromiso ciudadano.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, afirmó que República de Ideas se ha convertido en un movimiento ciudadano que impulsa una nación más competitiva y desarrollada.

Desde Bloomberg Philanthropies, Aparna Ramanan destacó que cuando los gobiernos se abren a la participación de la gente, se fortalecen las democracias y se construyen soluciones más sostenibles.

Finalmente, se anunciaron los proyectos ganadores en las categorías de ideas conceptuales, iniciativas probadas y productos existentes, consolidando a República de Ideas como una plataforma de innovación que proyecta al país hacia un futuro de oportunidades y desarrollo compartido.