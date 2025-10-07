Abinader recibe propuesta de la CEPAL para fortalecer la protección social en RD

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) un documento de política pública orientado al fortalecimiento del sistema de protección social de la República Dominicana, como parte del acompañamiento técnico que el organismo internacional brinda al país.

El texto, titulado “Fortalecer la protección social para erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en la República Dominicana”, fue elaborado en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Supérate, entidad gubernamental que lidera las políticas de apoyo a hogares vulnerables.

En la presentación estuvieron presentes la directora general de Supérate, Gloria Reyes; el director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la exministra de Salud y Solidaridad de Francia, Marisol Touraine; y la coordinadora de Inclusión Económica de Supérate, Naomi Arboleda.

La CEPAL destacó que la República Dominicana mantiene un crecimiento económico promedio del 5% en la última década, cifra que duplica el promedio regional, al tiempo que ha logrado reducir la pobreza al 18.2% y la pobreza extrema al 4.9%.

De igual manera, resaltó que el país alcanzó en 2023 el índice de desigualdad más bajo de América Latina (coeficiente de Gini de 0.39), lo que refleja un avance importante en materia de equidad social.

El informe propone tres líneas estratégicas de política pública para consolidar los progresos alcanzados:

Ampliar y fortalecer el sistema de protección social hacia un modelo universal, integral, sostenible y resiliente. Impulsar políticas activas de empleo con énfasis en jóvenes, mujeres y trabajadores informales. Reforzar la institucionalidad social, avanzando hacia una Ley Marco de Protección Social y mejor coordinación intersectorial.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, señaló que el documento constituye una herramienta clave para la toma de decisiones, ya que refleja la evolución del sistema y permite identificar oportunidades de inversión social para reducir las brechas de pobreza y desigualdad.

El presidente Abinader agradeció el respaldo técnico de la CEPAL y reiteró que su Gobierno tiene como prioridad consolidar un modelo de protección social robusto, que sirva como pilar del desarrollo humano, la inclusión económica y la movilidad social.

“Este informe llega en un momento crucial, cuando necesitamos fortalecer nuestras capacidades institucionales para garantizar que nadie quede atrás en el camino del desarrollo”, expresó el mandatario.

El documento fue entregado en el marco del Seminario de Alto Nivel sobre Protección Social e Inclusión Laboral, organizado por la CEPAL, Supérate, el Ministerio de Trabajo y la cooperación alemana (GIZ/BMZ), con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.

En este espacio se discutieron experiencias internacionales y propuestas de políticas innovadoras que permitan a la República Dominicana avanzar hacia un sistema más universal y sostenible, capaz de responder ante los desafíos de la desigualdad, la informalidad y la vulnerabilidad social.

Autoridades y expertos coincidieron en que el país ha logrado avances significativos, pero que el reto actual es asegurar la institucionalización de un modelo de protección social de largo plazo, que trascienda coyunturas políticas y se consolide como política de Estado.

Con este documento, la CEPAL y Supérate buscan aportar una visión estratégica que permita a la República Dominicana seguir liderando en la región en materia de inclusión social y reducción de la pobreza, manteniendo un crecimiento económico con rostro humano.

