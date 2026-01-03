Abinader reafirma posición firme de RD en defensa de la democracia venezolana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader reiteró este sábado que el Gobierno dominicano mantiene un seguimiento constante a la evolución de la situación política en Venezuela, reafirmando su respaldo inequívoco a los principios democráticos.

El jefe de Estado recordó que la República Dominicana nunca reconoció la legitimidad de la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones celebradas en julio de 2024, al considerar que dicho proceso no reflejó la voluntad popular.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario subrayó que la postura dominicana ha sido coherente y sostenida desde el inicio de la crisis política venezolana.

En ese contexto, Abinader recordó que el país impulsó en agosto de 2024 la Declaración de Santo Domingo, iniciativa orientada a exigir el respeto a los resultados expresados en las urnas por el pueblo venezolano.

El presidente destacó que dicha declaración representó un esfuerzo diplomático regional para llamar al restablecimiento del orden democrático y al respeto de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.

Asimismo, resaltó que la solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano tiene profundas raíces históricas, construidas a lo largo de décadas de cooperación, migración y vínculos culturales.

Abinader expresó que esa hermandad histórica obliga a la República Dominicana a mantenerse atenta y comprometida con cualquier iniciativa que promueva la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela.

El mandatario aseguró que el Gobierno dominicano continuará colaborando con los esfuerzos internacionales dirigidos a propiciar una solución democrática y pacífica a la crisis venezolana.

En su mensaje, enfatizó que la defensa de la democracia no es una posición circunstancial, sino un principio fundamental de la política exterior dominicana.

“República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, expresó el presidente, reafirmando la firmeza de su postura.

El jefe de Estado reiteró que la vigilancia sobre los acontecimientos en Venezuela es permanente, dada la relevancia regional y humana de la situación que atraviesa ese país.

Abinader sostuvo que la estabilidad democrática en Venezuela es clave para el equilibrio político y social del Caribe y de toda América Latina.

También señaló que el respeto a la voluntad popular es un pilar esencial para la convivencia pacífica entre las naciones y para la legitimidad de cualquier gobierno.

El presidente subrayó que la República Dominicana seguirá actuando conforme a los valores democráticos y al derecho internacional, sin ambigüedades ni dobles discursos.

Finalmente, Abinader reafirmó el compromiso del país de mantenerse del lado de los pueblos que luchan por la democracia, reiterando que la posición dominicana será siempre clara, firme y coherente frente a cualquier intento de desconocer la voluntad popular.