Abinader presenta agenda oficial en Nueva York y advierte consecuencias por apagón en AILA

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader anunció este lunes la agenda que desarrollará en la ciudad de Nueva York durante su participación en el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Estado informó los detalles durante su encuentro semanal con la prensa, donde también respondió preguntas sobre temas de actualidad nacional, incluyendo la falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La agenda oficial inició este lunes 22 de septiembre con la llegada del mandatario a Nueva York y una cena con inversionistas internacionales, enfocada en promover la República Dominicana como destino atractivo para el capital extranjero.

El martes 23 de septiembre, Abinader participará en la apertura del Debate General de la Asamblea General de la ONU, junto a figuras como el secretario general António Guterres, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese mismo día sostendrá encuentros bilaterales con el rey Abdalá II de Jordania y con Qu Dongyu, director de la FAO, abordando temas de seguridad alimentaria y cooperación internacional.

Más adelante se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas y con Andrés Gluski, CEO de AES Global Energy, para tratar sobre inversión en energías renovables y proyectos estratégicos en el Caribe.

El mandatario también participará en un encuentro organizado por el Atlantic Council, donde expondrá su visión sobre el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, y su impacto en la estabilidad democrática regional.

En la noche del martes asistirá a la recepción ofrecida por Donald Trump a jefes de Estado y de Gobierno, así como a una cena convocada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

El miércoles 24 de septiembre, Abinader intervendrá en la Cumbre Anual de Concordia 2025, donde será entrevistado por Nicholas Logothetis en torno a economía global, democracia, seguridad y tecnología.

Ese mismo día sostendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar temas de cooperación política, seguridad regional y relaciones económicas.

Posteriormente, el mandatario dominicano pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU, presentando la posición del país sobre los principales desafíos globales, incluyendo cambio climático, migración y seguridad internacional.

Tras concluir su agenda, Abinader retornará al país el miércoles en la tarde, marcando una visita intensa en lo diplomático, político y económico.

En cuanto a lo nacional, el presidente informó que su gobierno investiga la interrupción eléctrica de más de nueve horas registrada en el AILA, la cual afectó a decenas de vuelos el domingo.

Abinader fue categórico al señalar que si se confirma negligencia en el manejo de la situación, habrá consecuencias. “Casos como ese son inaceptables para nuestro gobierno”, puntualizó, al tiempo que recordó que la Comisión Aeroportuaria, presidida por Eduardo Estrella, ya está en sesión permanente para esclarecer lo sucedido.

