Abinader lidera nueva evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana junto a autoridades nacionales

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una nueva reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de evaluar las estrategias implementadas en todo el territorio nacional y fortalecer las medidas orientadas a garantizar mayor seguridad y tranquilidad para la población.

La sesión de trabajo se desarrolló en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades analizaron los avances alcanzados, los resultados obtenidos y las acciones que serán adoptadas para continuar reforzando la seguridad ciudadana y la prevención de la criminalidad.

Junto al mandatario participaron altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; así como los principales responsables de los organismos de seguridad y control del Estado.

También estuvieron presentes los directores de la Policía Nacional, Migración, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Digesett, Politur, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Policía Escolar y otras instituciones vinculadas al fortalecimiento de la seguridad pública y el orden ciudadano.

La reunión contó además con la participación de fiscales titulares de distintas provincias del país, quienes forman parte de la coordinación interinstitucional que impulsa el Gobierno para mejorar la persecución del delito, fortalecer la justicia y garantizar una respuesta más efectiva ante las necesidades de la ciudadanía.

El encuentro forma parte de las evaluaciones periódicas que realiza el Gobierno para dar seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, una iniciativa que integra a las principales instituciones de seguridad, defensa y justicia con el objetivo de continuar fortaleciendo la protección de la población y consolidar la paz social en la República Dominicana.