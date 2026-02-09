Abinader lanza la Ruta del Encuentro para convertir la historia dominicana en motor turístico y cultural

Bartolo García

El presidente Luis Abinader presentó este domingo la Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones, una ambiciosa iniciativa destinada a rescatar el histórico trayecto del siglo XV y posicionar a la República Dominicana como un destino histórico-cultural de clase mundial.

El lanzamiento se realizó en el Parque Histórico La Isabela, en Luperón, Puerto Plata, considerado el primer asentamiento europeo en América, punto de partida de un recorrido que culminará en el Distrito Nacional.

La ruta tendrá una extensión aproximada de 450 kilómetros, diseñada bajo estándares internacionales, integrando atractivos arqueológicos, históricos, culturales y naturales en una experiencia turística única en la región.

El trayecto se dividirá en tres grandes tramos, iniciando en La Isabela, pasando por diversas provincias del Cibao y concluyendo en Santo Domingo, epicentro político y cultural del país.

Durante su intervención, el presidente Abinader destacó que este proyecto busca elevar el patrimonio dominicano al nivel de los grandes circuitos culturales del mundo, diversificando la oferta turística más allá del sol y playa.

Resaltó que La Isabela Histórica posee un valor superior al de muchos destinos turísticos tradicionales, al combinar raíces religiosas, historia colonial y herencia cultural en un solo espacio.

El mandatario explicó que se remozaron la iglesia, el museo y otras estructuras del parque, consolidándolo como uno de los sitios históricos más importantes de América para visitantes nacionales y extranjeros.

Inspirado en el Camino de Santiago en España, el proyecto permitirá recorrer entre 20 y 30 kilómetros diarios, con estadías en hostales comunitarios que impulsarán la economía local.

Abinader subrayó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Academia Dominicana de la Historia, ayuntamientos locales y el Gobierno español, garantizando rigor histórico y desarrollo sostenible.

Asimismo, anunció que una vez completado el primer tramo, tiene previsto invitar al rey de España a recorrer la ruta, como gesto simbólico de su relevancia cultural internacional.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que el Gobierno ha iniciado una recuperación integral de La Isabela, restaurando ruinas, senderos, museos y espacios históricos.

Señaló que la ruta identifica más de 60 hitos históricos, promoviendo el turismo religioso, ecológico y cultural en provincias como Puerto Plata, Valverde y Santiago.

Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, afirmó que esta iniciativa fortalece la preservación del patrimonio nacional y amplía las experiencias culturales para visitantes.

Mientras que Turismo resaltó que la revitalización de espacios históricos forma parte de la estrategia del Gobierno desde los primeros días de gestión.

La Ruta del Encuentro se ejecutará en tres etapas estratégicas y se proyecta como un circuito cultural internacional que conectará pasado y presente.

Con este proyecto, el Gobierno apuesta a transformar la historia dominicana en un motor de desarrollo económico, identidad nacional y proyección turística global.

