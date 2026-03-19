Abinader inaugura moderno complejo deportivo y relanza Juegos de la Mujer 2026 en Ciudad Juan Bosch

La obra impulsa el deporte, la inclusión femenina y mejora la calidad de vida de miles de familias

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró un moderno complejo deportivo en Ciudad Juan Bosch, donde además dejó iniciados los Juegos de la Mujer 2026, reactivados tras una pausa de una década.

La nueva infraestructura permitirá la práctica de múltiples disciplinas como baloncesto, voleibol, béisbol, gimnasia, boxeo, judo y fútbol de salón, consolidándose como un espacio integral para el desarrollo deportivo.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta obra forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a elevar la calidad de vida de los residentes, junto a otras instalaciones como el anfiteatro, parque ecológico, servicios de salud y mejoras en el sistema de agua.

Abinader motivó a las atletas participantes a competir con entusiasmo y compañerismo, resaltando el papel del deporte como herramienta de unión y crecimiento social.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró el impacto de estas obras, señalando que la comunidad ha crecido de 5,000 a más de 15,000 familias beneficiadas en los últimos años.

El director del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, afirmó que el complejo es una palanca de desarrollo social, al promover la salud, la disciplina y la prevención del delito.

La obra incluye una cancha de baloncesto de nivel internacional, áreas polivalentes para artes marciales y gimnasia, un play de ligas menores con capacidad para más de mil espectadores, así como espacios para futsal, balonmano y recreación.

Además, cuenta con un circuito de ejercicios, áreas verdes, estacionamientos, accesos inclusivos y sistemas de drenaje pluvial, con una inversión superior a los RD$517 millones.

En cuanto a los Juegos de la Mujer 2026, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que el objetivo es consolidar este evento como una plataforma anual para el desarrollo del deporte femenino.

Asimismo, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó el deporte como una herramienta clave para el bienestar y la prevención de la violencia.

En esta edición participarán unas 680 atletas en disciplinas como atletismo, judo, karate, taekwondo, voleibol, sóftbol y levantamiento de pesas, además de delegaciones internacionales invitadas.

El comité organizador está presidido por la campeona olímpica Marileidy Paulino, y el evento está dedicado a Melba Segura de Grullón, en reconocimiento a su labor social.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte, la inclusión y el fortalecimiento de espacios que impactan positivamente a la juventud dominicana.

#eljacaguero #LuisAbinader #DeporteRD #CiudadJuanBosch #JuegosDeLaMujer #MarileidyPaulino #Infraestructura #RepúblicaDominicana