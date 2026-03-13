Abinader inaugura la Feria Agropecuaria Nacional 2026 y apuesta por la modernización del campo dominicano

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, un escenario que busca proyectar el desarrollo del campo dominicano mediante la mecanización agrícola y la incorporación de nuevas tecnologías en la producción.

La apertura de la edición número 38 del evento fue realizada en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Brache Arzeno, donde durante once días productores, empresas e instituciones mostrarán los avances del sector agropecuario a miles de visitantes.

Durante el acto inaugural, el ministro de Agricultura Francisco Oliverio Espaillat destacó que el sector agropecuario representa cerca del 4.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera más de 365 mil empleos directos, lo que equivale aproximadamente al 7 % de la población ocupada.

El funcionario señaló además que el crecimiento del sector ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad alimentaria, reduciendo el índice de desnutrición y hambre de 8.7 % en 2019 a 3.6 % en 2025, con la meta de alcanzar el 2.5 % para el año 2028 dentro del programa gubernamental de “Hambre Cero”.

Por su parte, el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén, resaltó que la feria constituye la principal vitrina para mostrar el potencial productivo del campo dominicano.

Mallén indicó que el evento se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores, empresarios, instituciones y ciudadanos interesados en conocer los avances y oportunidades que ofrece el sector agropecuario nacional.

Uno de los momentos más significativos de la inauguración fue la develación de una tarja en honor al empresario y ganadero Julio Antonio Brache Arzeno, en reconocimiento a su legado y a su aporte al desarrollo de la ganadería dominicana.

La edición de este año tiene como país invitado a Corea del Sur, nación reconocida por su liderazgo en innovación tecnológica y agricultura inteligente, lo que permitirá el intercambio de experiencias para modernizar el agro dominicano.

Durante los once días del evento, los visitantes podrán disfrutar de exhibiciones de ganado, demostraciones de maquinaria agrícola, muestras tecnológicas, actividades educativas, presentaciones culturales y áreas recreativas diseñadas para toda la familia.

En esta ocasión, unas 70 fincas participan en la feria con la exhibición de diversas razas y líneas de producción, incluyendo 515 animales bovinos, de los cuales 278 corresponden a ejemplares de aptitud lechera, además de cerca de 400 caprinos y ovinos.

El programa también incluye una destacada cartelera ecuestre con la participación de 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil, atrayendo a miles de aficionados durante los fines de semana.

Asimismo, empresas del sector agroindustrial, proveedores de insumos e instituciones financieras participan en la feria ofreciendo facilidades de crédito para la adquisición de maquinaria, equipos y ganado, contribuyendo a impulsar la mecanización y modernización del campo dominicano.

