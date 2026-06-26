Abinader inaugura la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, uno de los recintos deportivos más modernos del Caribe

Bartolo García

El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, luego de una transformación integral del histórico Palacio de los Deportes, convertido ahora en uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más modernos de Centroamérica y el Caribe. La remodelación fue ejecutada por el Ministerio de la Vivienda, bajo la dirección del ministro Víctor “Ito” Bisonó.

Durante el acto, el mandatario aseguró que la República Dominicana cuenta desde hoy con una instalación que cumple con los estándares internacionales necesarios para albergar competencias de alto nivel, incluso partidos de la NBA. Además, manifestó que no descarta gestionar la celebración de encuentros oficiales de la principal liga de baloncesto del mundo en territorio dominicano.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la remodelación representa un homenaje a la historia del deporte nacional y al legado del inmortal Virgilio Travieso Soto. Destacó que el nuevo recinto fue diseñado bajo estándares internacionales para recibir eventos deportivos, culturales y de entretenimiento de primer nivel.

Aguilera resaltó que la Arena Banreservas será un espacio donde surgirán nuevos talentos deportivos y también un escenario para importantes espectáculos nacionales e internacionales. Asimismo, señaló que es la primera vez en la historia del país que una empresa vincula su marca a una instalación deportiva, siguiendo un modelo utilizado en las principales naciones del mundo.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, aseguró que la remodelación cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por los organismos internacionales, consolidando a la Arena Banreservas como una de las infraestructuras deportivas más modernas del Caribe y preparada para recibir grandes competencias.

La renovación abarcó más de 11,200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con capacidad para 8,270 espectadores. Entre las principales mejoras figuran un tabloncillo certificado por la FIBA, pantalla central LED de 360 grados, moderno sistema de sonido e iluminación profesional, climatización de última generación, camerinos, salas de recuperación, suites VIP, palcos presidenciales y una sala de prensa completamente equipada.

La nueva Arena Banreservas iniciará de inmediato su calendario de eventos internacionales al convertirse en sede de los partidos correspondientes a la tercera ventana clasificatoria de la FIBA rumbo al Mundial de Catar 2027, donde la selección dominicana enfrentará a Nicaragua y Estados Unidos, marcando el estreno oficial de este moderno recinto que fortalece la infraestructura deportiva del país.