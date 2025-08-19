Abinader impulsa nueva era para la televisión pública dominicana

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader presentó este lunes la profunda transformación de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Canal 4, destacando su consolidación como una planta televisora moderna, innovadora y promotora de la cultura nacional.

Durante su intervención en LA Semanal con la Prensa, Abinader recordó que RTVD ha sido, por más de 73 años, la voz y la imagen de los dominicanos, acompañando a la población en información, educación y entretenimiento.

El mandatario resaltó que en los últimos tres años la televisora ha experimentado un crecimiento de audiencia superior al 262.8 %, lo que evidencia el impacto de la renovación tecnológica y de contenidos emprendida por su gestión.

Para lograr esta transformación, el Gobierno invirtió más de 228 millones de pesos en un proceso de licitación tecnológica que permitió restablecer la señal de los canales y emisoras de la corporación, además de posicionar a RTVD Canal 4, TV Quisqueya Canal 17 y RTVD Internacional en nuevas plataformas de cable y streaming.

El proyecto incluyó la creación de un ecosistema tecnológico robusto, basado en soluciones de la marca Fortinet con licencias oficiales, garantizando soporte técnico y actualizaciones continuas, además de la reestructuración completa de la red de datos.

En cuanto a infraestructura, Abinader destacó la remodelación de los estudios de producción, edición y postproducción, la construcción del primer estudio en el país para un programa infantil, “Topitok”, y la creación de un estudio con escenografía dedicada para la central de noticias.

A esta modernización se suman la construcción de estaciones de transmisión, la integración de una plataforma digital de streaming a través de RTVD.gob.do, y la adquisición de cámaras de última generación, iluminación LED y una estación satelital terrestre.

La renovación de contenidos ha sido otro de los ejes centrales. El programa infantil Topitok recibió dos Premios Soberano, mientras que la serie “La Familia Espejo” logró seis prenominaciones a los Premios Platino.

Un hito histórico lo constituye la producción de “Los Trinitarios”, la primera serie animada histórica del continente, creada con tecnología de Motion Capture y enfocada en narrar la vida y legado de los padres fundadores de la República Dominicana.

RTVD también ha reforzado su cobertura de eventos nacionales e internacionales, transmitiendo más de 18,144 horas en vivo y dando seguimiento a acontecimientos como los Juegos Panamericanos, la Feria Internacional del Libro y debates electorales.

El presidente resaltó igualmente la creación del Instituto RTVD de Comunicación y Capacitación Audiovisual, que ya ha graduado a 155 profesionales en áreas como producción, edición, contenido digital y animación, de manera gratuita.

Abinader subrayó que este instituto es una apuesta para formar talento joven en la industria audiovisual, asegurando nuevas oportunidades de empleo y fortaleciendo la producción nacional.

Con estos avances, el mandatario aseguró que la televisión pública dominicana entra en una nueva era de modernidad y competitividad, en la que RTVD se convierte en un motor cultural y educativo para todos los dominicanos.

