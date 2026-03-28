Abinader impulsa educación inicial en Montecristi con nuevas infraestructuras y homenaje a Nelsy Cruz

El mandatario inaugura centros educativos y CAIPI que beneficiarán a cientos de niños en la región fronteriza

Bartolo García

MONTECRISTI, RD.– El presidente Luis Abinader inauguró el Centro de Educación Inicial “Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz”, un espacio destinado a la atención de 175 niños de entre 3 y 5 años, en honor a la exgobernadora de la provincia.

Durante el acto, las autoridades destacaron que este centro no solo fortalece la educación inicial, sino que también rinde homenaje al legado de servicio y compromiso comunitario de Nelsy Cruz.

El viceministro de Educación, Oscar Amargós, resaltó la importancia de esta obra como un paso significativo para garantizar el acceso a una educación de calidad desde los primeros años de vida.

Asimismo, el mandatario dejó en funcionamiento el CAIPI N Buenos Aires, con capacidad para atender a 250 niños, ofreciendo servicios integrales de cuidado y formación para la primera infancia.

En el municipio de Guayubín también fueron entregadas nuevas infraestructuras educativas, incluyendo aulas nuevas, espacios remozados y laboratorios en distintos centros, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje.

Estas intervenciones abarcan el Liceo Corina Belliard, el Liceo Luis José Antuán y la Escuela Primaria Santa Cruz, impactando a estudiantes de distintos niveles educativos.

La directora del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, destacó que la apertura de estos centros forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar la cobertura de atención a la niñez y fortalecer el desarrollo social.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación como pilar del desarrollo, apostando por mejorar la infraestructura escolar y garantizar oportunidades desde la primera infancia en comunidades vulnerables.