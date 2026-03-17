Abinader fortalece lazos internacionales con visita de líder de Islas Baleares

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, recibió este martes en el Palacio Nacional a la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Margalida Prohens, en una visita de cortesía orientada a fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas regiones.

La mandataria española fue recibida a su llegada por la vicepresidenta Raquel Peña, en un acto que reflejó el interés mutuo por consolidar vínculos institucionales, históricos y culturales entre las Islas Baleares y la República Dominicana.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas de interés común, destacando la importancia de continuar promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico, turístico y educativo de ambas regiones.

Tras la reunión, Margalida Prohens, acompañada por funcionarios dominicanos y españoles, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde expresó su agradecimiento por la cálida acogida recibida durante su visita al país.

La presidenta del Gobierno balear explicó que su visita también responde a su participación en el encuentro de colectividades de toda Iberoamérica, que se celebrará en Punta Cana, evento que busca fortalecer los lazos culturales con descendientes de las Islas Baleares en la región.

En ese contexto, destacó la importancia de mantener vivos los vínculos históricos y culturales, valorando el papel de las comunidades que han preservado esa conexión a lo largo del tiempo.

Asimismo, Prohens resaltó su participación en un foro de asociaciones de mujeres de impacto, donde compartió la experiencia de las Islas Baleares como destino turístico líder en España y uno de los más importantes de Europa.

Explicó que el modelo turístico de las Islas Baleares se basa en la sostenibilidad, el turismo regenerativo y el equilibrio entre visitantes y residentes, priorizando la calidad sobre la cantidad.

En ese sentido, indicó que el enfoque turístico busca generar valor económico, social y ambiental, contribuyendo al bienestar de las comunidades locales y a la preservación de los recursos naturales.

Durante la visita también se abordaron avances del acuerdo firmado entre ambas partes en el marco de la feria FITUR, el cual contempla cooperación en materia de formación y desarrollo turístico.

Prohens explicó que la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares ha puesto a disposición su experiencia para capacitar a docentes y estudiantes dominicanos, con el objetivo de elevar la calidad del servicio en el sector turístico.

Como parte de su agenda, la presidenta visitará la provincia de Samaná, donde conocerá el proyecto Villa Suiza, vinculado a la formación de profesionales en turismo.

En el encuentro también participaron representantes del sector turístico y educativo, incluyendo autoridades del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y de asociaciones hoteleras del país.

Con esta visita, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de fortalecer alianzas internacionales que impulsen el desarrollo sostenible, la formación profesional y el posicionamiento del país como destino turístico de clase mundial.

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