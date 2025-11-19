Abinader fortalece lazos diplomáticos al recibir credenciales de siete nuevos embajadores

Entre los nuevos representantes destaca la estadounidense Leah Francis Campos, con amplia experiencia estratégica en política exterior del hemisferio Occidental

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la ceremonia de recepción de cartas credenciales de siete nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana, fortaleciendo así la agenda de cooperación internacional del país.

El acto protocolar se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Con la llegada de estos diplomáticos, el Gobierno reafirma su compromiso de ampliar vínculos bilaterales con aliados estratégicos y fortalecer el papel de la República Dominicana en el escenario global.

El primero en presentar sus cartas credenciales fue Raúl Fuentes Milani, representante de la Delegación de la Unión Europea, con un amplio historial en salud global y relaciones multilaterales.

Posteriormente fue recibido Enrique Antonio Valdez Aguiar, enviado de la Soberana y Militar Orden de Malta, reconocido por su liderazgo en la industria aseguradora del país.

También tomó posesión diplomática Kishan Dan Dewal, embajador de la India, quien ha ocupado importantes roles en misiones internacionales en Europa y Asia Central.

Una de las figuras más esperadas durante la ceremonia fue Leah Francis Campos, nueva representante de los Estados Unidos de América, asesora estratégica y exdirectiva del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington D.C.

Campos posee una destacada carrera en política pública e inteligencia estratégica, lo que refuerza la cooperación bilateral en seguridad, comercio e inversión, educación y desarrollo democrático.

El presidente Abinader también recibió al nuevo embajador del Reino de Noruega, John Petter Opdahl, con experiencia directa en cooperación para América Latina y el Caribe.

A él se sumó Zdeněk Kubánek, representante de la República Checa, quien ha desempeñado funciones diplomáticas en Chile, México y el Caribe Centroamericano.

La lista de nuevos embajadores concluyó con la presentación de Vitali P. Barchuk, enviado de la República de Belarús, con trayectoria en relaciones económicas exteriores y misiones en Latinoamérica.

Durante la ceremonia, las autoridades dominicanas destacaron que las nuevas designaciones abren puertas para fortalecer proyectos de inversión, comercio y desarrollo sostenible junto a cada una de las naciones representadas.

El presidente Abinader reiteró que el país vive una etapa clave de crecimiento económico y expansión internacional, lo que hace fundamental la consolidación de alianzas estratégicas.

El canciller Roberto Álvarez resaltó el compromiso del Gobierno con la diplomacia activa, el multilateralismo y la construcción de agendas bilaterales que generen beneficios directos para los dominicanos.

Esta jornada diplomática marca un nuevo capítulo en la política exterior dominicana y reafirma la visión del Estado de promover cooperación, integración y desarrollo en la región y el mundo.

