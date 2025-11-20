Abinader fortalece alianzas con la industria tecnológica en San José, California

El mandatario inicia su agenda con una reunión clave junto al CEO de MySilicon Compass para impulsar el desarrollo de semiconductores en República Dominicana

Bartolo García

San José, California.– El presidente Luis Abinader inició este jueves su agenda oficial en San José con un importante encuentro bilateral enfocado en la consolidación de República Dominicana como un socio estratégico dentro de la industria global de semiconductores.

El jefe de Estado sostuvo una reunión de trabajo con el CEO de MySilicon Compass, Ian Steff, con quien discutió iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas en territorio dominicano.

El diálogo se llevó a cabo en la sala Santa Cruz del Hotel The Westin San José, donde ambas partes coincidieron en el potencial competitivo del país para sumarse a la cadena internacional de suministro de microchips.

El presidente @LuisAbinader llegó a San José, California 🇺🇸, para agotar una agenda de trabajo que incluye la Reunión Anual de Semiconductores y reuniones con los CEO y líderes del sector, enfocadas en fortalecer el papel de RD en la cadena global de semiconductores.

Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, quien destacó la visión del Gobierno de promover nuevas inversiones tecnológicas que generen empleo de calidad y posicionen al país en sectores de innovación y manufactura avanzada.

También participaron la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, y los empresarios Samuel Conde, René Grullón, María Waleska Álvarez, Felipe Herrera Cabral y Marino Auffant, quienes forman parte de la misión público-privada.

El presidente Abinader arribó a San José este miércoles a la 1:19 p. m. (hora local), dando inicio a una visita de dos días centrada en la participación en la reunión anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA).

Esta invitación internacional reconoce los avances de la República Dominicana en la creación de un entorno seguro y competitivo para la inversión tecnológica, reforzado por el dinamismo del sector privado y la estabilidad institucional.

Durante su agenda en California, Abinader sostendrá reuniones con los principales CEOs de empresas líderes en semiconductores, con el objetivo de atraer nuevas oportunidades de manufactura, innovación y relocalización de operaciones en el país.

El Gobierno dominicano mantiene su enfoque en la diversificación económica y la integración en cadenas globales que incrementen la competitividad del país frente a los desafíos del futuro.

Estos encuentros permitirán fomentar alianzas y proyectos orientados al desarrollo de capacidades técnicas, infraestructura especializada y formación del talento local para la industria de microchips.

El mandatario también participará esta noche en la Cena Anual de la SIA, uno de los eventos más relevantes para el sector tecnológico en Estados Unidos y el mundo.

El viernes 21 de noviembre, la agenda iniciará con una reunión de análisis junto al equipo directivo de MySilicon, donde se explorarán iniciativas de colaboración.

Al concluir sus compromisos oficiales, Abinader regresará al país junto a la delegación dominicana, llevando consigo nuevas oportunidades para continuar posicionando a la República Dominicana como un protagonista emergente en esta industria estratégica.