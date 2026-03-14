Abinader escucha a estudiantes de Santo Domingo Este y destaca políticas educativas para la juventud

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado un conversatorio con más de 350 estudiantes de liceos públicos y colegios privados del municipio Santo Domingo Este, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo con la juventud dominicana.

La actividad se desarrolló en el Centro Deportivo y Cultural Ozama, donde el mandatario escuchó directamente las inquietudes de los jóvenes en un ambiente de apertura y cercanía, promoviendo el intercambio de ideas entre el Gobierno y las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, los estudiantes plantearon preguntas relacionadas con tecnología, empleo juvenil, sostenibilidad ambiental y acceso a la educación superior, temas que forman parte de los principales retos que enfrenta la juventud dominicana en la actualidad.

El presidente Abinader explicó que su gestión ha priorizado políticas públicas orientadas a convertir el talento de los jóvenes en motor del desarrollo nacional, destacando iniciativas enfocadas en fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de formación.

En ese sentido, el mandatario informó que desde el inicio de su gobierno se han impulsado más de 140 techados en centros educativos del país, además de proyectos para mejorar laboratorios escolares, instalar pantallas digitales en aulas y fortalecer la seguridad en las escuelas.

Asimismo, explicó que el Gobierno trabaja en el saneamiento de cañadas que desembocan en el Río Ozama, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar el entorno ambiental de las comunidades y centros educativos cercanos a este importante afluente.

El jefe de Estado también resaltó programas destinados a ampliar oportunidades para los jóvenes, como planes de aprendizaje en empresas y becas educativas del programa “Tu Futuro”, iniciativas orientadas a fortalecer la capacitación y el acceso a la educación superior.

Durante la actividad, varios estudiantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y presentar iniciativas comunitarias, recibiendo respuestas directas del mandatario y su equipo de trabajo, en un encuentro que contó además con la presencia de autoridades educativas y líderes locales.

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