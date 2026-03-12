Abinader destaca legado de Minerva Mirabal como símbolo de libertad y democracia dominicana

Bartolo García

Ojo de Agua, Hermanas Mirabal.– El presidente Luis Abinader encabezó los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, resaltando que su lucha marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República Dominicana.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la valentía y el liderazgo de Minerva frente a la tiranía, señalando que su legado de libertad y dignidad trascendió las fronteras nacionales y continúa inspirando a generaciones dentro y fuera del país.

Previo al acto solemne, Abinader, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo y miembros de la familia Mirabal, depositó una ofrenda floral en el mausoleo de la Casa Museo Hermanas Mirabal.

El jefe de Estado recordó que Minerva nació el 12 de marzo de 1926 en Salcedo y destacó que desde temprana edad mostró un espíritu rebelde, inteligente y profundamente comprometido con la justicia y la libertad.

Abinader anunció que, con motivo del centenario de su natalicio, el Gobierno desarrollará durante todo el año un programa de actividades conmemorativas en todo el país y en las representaciones diplomáticas dominicanas en el exterior.

El mandatario también evocó la participación de Minerva en la lucha clandestina contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, destacando su militancia en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, junto a su esposo Manuel Aurelio Tavárez Justo.

Recordó que su lucha culminó trágicamente el 25 de noviembre de 1960, cuando Minerva fue asesinada junto a sus hermanas Patria Mirabal y María Teresa Mirabal, hecho que marcó profundamente la historia nacional.

El presidente afirmó que aquel crimen no logró borrar su legado, sino que convirtió a las hermanas Mirabal en un símbolo universal de resistencia y dignidad frente a la opresión.

Abinader destacó que, gracias a su sacrificio, el mundo reconoce hoy el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que recuerda el asesinato de las conocidas “Mariposas”.

Durante el acto, Minou Tavárez Mirabal agradeció al Gobierno dominicano por respaldar la conmemoración del centenario mediante el decreto 117-26, que busca resaltar las múltiples facetas políticas, intelectuales y humanas de Minerva.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de México, Martha Lucía Micher Camarena, destacó el respaldo del presidente Abinader y de la primera dama a la lucha por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.

En el marco de la conmemoración, la viceministra de Educación Ancell Scheker anunció la realización de dos concursos nacionales dirigidos a estudiantes, orientados a reflexionar sobre la vida, los valores y el legado de Minerva Mirabal.

Al concluir el acto, el presidente Abinader dejó inaugurada la exposición “Hermanas Mirabal: Un Siglo Después”, una muestra que recorre el pensamiento y la trayectoria de Minerva a través de documentos, escritos y testimonios históricos.

