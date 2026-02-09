Abinader designa a Rafael Santos Badía en el MESCyT y a Geraldo Espinosa como nuevo contralor general

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader realizó este martes importantes designaciones en instituciones estratégicas del Estado mediante el Decreto núm. 84-26, como parte de su política de fortalecimiento institucional y modernización de la administración pública.

Entre los nombramientos figura Rafael Evaristo Santos Badía, quien fue designado como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), entidad responsable de dirigir las políticas nacionales en materia universitaria, científica y de innovación.

Santos Badía se desempeñaba hasta el momento como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), donde encabezó diversos programas de capacitación y desarrollo del talento humano a nivel nacional.

El nuevo titular del MESCyT es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, además de contar con estudios en Economía Política, Derecho Laboral y Relaciones Internacionales.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en los ámbitos educativo, sindical y legislativo, habiendo sido diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, así como miembro de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados.

Asimismo, participó en el Plan Decenal de Educación y formó parte de órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social del magisterio.

El decreto presidencial también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como nuevo contralor general de la República, cargo encargado de velar por la correcta administración de los recursos públicos y el control interno del Estado.

Espinosa Pérez es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialización en Tributos Internos y una maestría en Gestión Financiera y Presupuesto Público.

Además, posee un MBA en Administración de Negocios con concentración en Operaciones por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Con más de 24 años de experiencia en el sector público, ha participado en la implementación de sistemas de control financiero y supervisión del gasto estatal.

Las nuevas designaciones forman parte de los esfuerzos del Poder Ejecutivo por fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios públicos.

El Decreto 84-26 también deja sin efecto disposiciones anteriores vinculadas a estas funciones y fue remitido a las instituciones correspondientes para su ejecución inmediata.