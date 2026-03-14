Abinader desarrollará jornada educativa con jóvenes en el Gran Santo Domingo

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este sábado una amplia agenda de actividades enfocadas en la juventud y la educación, con encuentros y actos dirigidos a estudiantes de distintos niveles académicos en el Gran Santo Domingo.

La jornada presidencial comenzará a las 12:30 de la tarde con un conversatorio junto a 350 jóvenes estudiantes provenientes de liceos públicos y colegios privados de Santo Domingo Este. El encuentro se realizará en el Centro Deportivo y Cultural Ozama, donde el mandatario intercambiará ideas con los estudiantes sobre formación, liderazgo y oportunidades para la juventud.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la graduación de jóvenes participantes del programa 14/24, una iniciativa gubernamental que busca apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan integrarse a la educación y al mercado laboral. El acto se llevará a cabo en el Polideportivo Tony Barreiro.

Durante la ceremonia, decenas de jóvenes recibirán su certificación tras completar el programa, el cual ofrece formación académica, capacitación técnica y acompañamiento social, con el propósito de abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Más adelante, el presidente Abinader participará en la entrega de cientos de becas universitarias STEAM destinadas a estudiantes dominicanos. La actividad tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución conocida como la principal universidad pública del país.

Estas becas están orientadas a áreas vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con el objetivo de fortalecer la formación académica de los jóvenes y prepararlos para los desafíos del desarrollo tecnológico y científico.

La agenda del mandatario concluirá con la inauguración de la Escuela Comunal Barrio Lindo, en Santo Domingo Norte, una obra educativa que busca ampliar el acceso a la enseñanza en esa comunidad y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de la zona.

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