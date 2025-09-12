Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Nacionales

Abinader declara de alta prioridad recuperación de los ríos Ozama e Isabela

El Decreto 531-25 instruye a URBE y Medio Ambiente a liderar la regeneración urbana y ambiental de las riberas
El JacagueroPor 3 Mins Read
rio Ozama eljacaguero
río Ozama (Foto: Félix Lara

Bartolo García

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este miércoles el Decreto 531-25, mediante el cual se declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el Gran Santo Domingo.

El objetivo central del decreto es lograr la regeneración física, urbana y ambiental de las riberas, actualmente ocupadas por asentamientos humanos, con el fin de transformar estos espacios en áreas más seguras, sostenibles y habitables.

La disposición presidencial establece los límites geográficos que abarcará la intervención y ordena la ejecución de una serie de trabajos de readecuación urbana, saneamiento y protección ambiental en toda la franja ribereña.

Para coordinar la iniciativa, el decreto designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) como responsable principal del proyecto. Esta entidad tendrá a su cargo remozar, construir y readecuar infraestructuras, dotaciones y vías en la zona de impacto.

rio Isabela eljacaguero
río La Isabela

URBE también deberá desarrollar nuevas infraestructuras donde resulten necesarias, siempre respetando las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de las comunidades afectadas.

Más:  Defensa Civil fortalece su política de transversalización del enfoque de género

De acuerdo con el decreto, uno de los ejes fundamentales será garantizar la participación comunitaria en todas las fases del proyecto. Para ello, URBE llevará a cabo procesos de socialización con los residentes, asegurando la protección de sus derechos y la construcción de consensos.

Asimismo, la institución ejecutora tendrá que gestionar los procesos de negociación y reubicación de los habitantes que resulten impactados por la intervención, procurando soluciones justas, dignas y sostenibles.

Por otro lado, el decreto encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, supervisando que las actividades se ajusten a los estándares de protección y sostenibilidad.

El Ministerio será responsable de evaluar y monitorear todas las acciones en las riberas de los ríos, además de implementar medidas de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños.

La intervención de los ríos Ozama e Isabela constituye un proyecto estratégico que busca revertir décadas de contaminación y ocupación desordenada de los márgenes fluviales en la capital dominicana.

Más:  AMDI denuncia PRM busca instaurar dictadura, “Tapa Boca” a los medios de comunicación

El Gobierno subrayó que la iniciativa no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a un enfoque de seguridad ciudadana y desarrollo urbano, al reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El decreto establece que las instituciones involucradas deberán trabajar de manera coordinada, integrando esfuerzos en materia de infraestructura, medio ambiente, vivienda y ordenamiento urbano.

Con esta decisión, el presidente Abinader reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la planificación urbana responsable, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental.

La recuperación de los ríos Ozama e Isabela se perfila como uno de los proyectos de mayor impacto para el Gran Santo Domingo, al transformar espacios degradados en entornos más resilientes, seguros y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x