Abinader consolida su política de vivienda digna con más de 20 mil hogares entregados en todo el país

Bartolo García

Santo Domingo Este. – El presidente Luis Abinader volvió a encabezar este domingo una jornada de esperanza para cientos de dominicanos al entregar 488 nuevos apartamentos en el Residencial Ciudad Real Ecológica, en Santo Domingo Este, alcanzando así más de 20 mil viviendas entregadas durante su gestión.

Con esta entrega, el Gobierno continúa disminuyendo el déficit habitacional y mejorando la calidad de vida de miles de familias que ahora cuentan con un hogar digno, seguro y con acceso a servicios básicos.

El proyecto, desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), forma parte del programa “Mi Vivienda”, una de las iniciativas más emblemáticas del actual gobierno, orientada a la creación de comunidades sostenibles y accesibles.

El ministro Carlos Bonilla destacó que estas 488 unidades “son parte de un gran proyecto de 2,024 viviendas”, concebidas con el propósito de ofrecer bienestar, seguridad, estabilidad, oportunidades y esperanza a las familias dominicanas.

Bonilla subrayó además que más del 65% de las familias beneficiadas están encabezadas por mujeres, y que un 46% corresponde a jóvenes de entre 18 y 35 años, lo que refleja una apuesta directa por el empoderamiento femenino y la juventud dominicana.

El presidente Abinader, al dirigirse a los presentes, expresó que cada entrega de viviendas representa “una nueva historia de superación para cientos de familias”, reafirmando que su administración trabaja para que la vivienda digna deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, explicó que de las 2,024 unidades habitacionales proyectadas, ya 1,188 han sido entregadas, incluyendo las primeras 700 entregadas en octubre de 2024, evidenciando un avance constante en el cumplimiento del plan gubernamental.

Cada apartamento cuenta con 63 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo, además de zonas comunes como ciclovía, glorieta y áreas de juegos para niños, fomentando así el desarrollo integral de las familias.

El entorno también fue diseñado para garantizar accesibilidad y conveniencia, con escuelas, farmacias, supermercados, carreteras principales y un centro de diagnóstico y atención primaria en las cercanías del residencial.

La inversión total del proyecto asciende a RD$1,202 millones, de los cuales RD$788 millones provienen del sector privado y RD$414 millones corresponden a subsidios estatales, un ejemplo de alianza público-privada exitosa en beneficio de la población.

El mandatario resaltó que “estas viviendas no son solo paredes y techos, sino cimientos de un mejor futuro, espacios donde las familias podrán desarrollarse en paz, con seguridad y oportunidades”.

Durante el acto, varios beneficiarios compartieron emotivos testimonios sobre cómo sus vidas cambiarán con la entrega de su nuevo hogar, destacando la estabilidad y tranquilidad que ahora podrán ofrecer a sus hijos.

El presidente Abinader reiteró que su gobierno seguirá expandiendo el programa “Mi Vivienda” a todo el territorio nacional, con el propósito de seguir reduciendo el déficit habitacional y garantizando la inclusión social.

Con esta nueva entrega, el Gobierno reafirma su visión de un país donde cada dominicano pueda vivir con dignidad, en un hogar seguro, moderno y accesible, como parte del compromiso asumido desde el inicio de su gestión.

