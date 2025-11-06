Abel Martínez motiva al PLD a “volver a caminar junto al pueblo” con humildad y esperanza

El dirigente peledeísta llama a reorganizar la militancia, escuchar a las comunidades y fortalecer el compromiso social y político del partido morado

Bartolo García

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó a la militancia peledeísta a mantener la organización activa en cada comunidad del país, trabajando con humildad y pasión por las buenas causas que impulsen esperanza en medio de los desafíos nacionales.

Durante su mensaje, Martínez destacó la necesidad de que el PLD retome su esencia de cercanía con la gente, recordando que la historia del partido siempre ha estado ligada a los grandes avances sociales y democráticos de la República Dominicana.

“El PLD nació del pueblo y debe volver al pueblo. Es momento de caminar de nuevo por los barrios, los campos y las comunidades, escuchando las voces que más necesitan ser oídas”, expresó el líder político, quien insistió en la importancia de escuchar antes de actuar.

Martínez reconoció que el país atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre, la desigualdad y la pérdida de confianza en las instituciones, pero aseguró que el pueblo dominicano sigue siendo fuerte y resiliente. “Los peledeístas sabemos levantarnos cuando la patria nos llama”, afirmó con convicción.

En su discurso, Abel llamó a los dirigentes de base, intermedios y altos mandos del partido a reorganizar las estructuras, mantener presencia constante en los territorios y fortalecer el trabajo político a través de la cercanía con las familias y comunidades.

“El PLD debe caminar al lado del joven que busca oportunidades, de la madre que sueña con seguridad y de los trabajadores que reclaman justicia. Solo así volveremos a conquistar la confianza del pueblo, con hechos y resultados”, manifestó Martínez.

Subrayó que este llamado no es solo un tema de estrategia política, sino un acto de responsabilidad moral con la nación dominicana. “Cuando el PLD se levanta con fe, el país también se levanta con esperanza”, apuntó.

El dirigente resaltó además que el partido debe promover un cambio desde dentro, basado en los valores éticos, la transparencia y el compromiso social. “No se trata de mirar atrás, sino de avanzar con disciplina y corazón morado, demostrando que el servicio público sigue siendo nuestra mayor vocación”.

Martínez insistió en que el papel del PLD no se limita a disputar espacios de poder, sino a ser un canal de soluciones para los problemas reales del pueblo dominicano. En ese sentido, pidió a cada miembro trabajar en proyectos comunitarios, de educación, cultura y solidaridad.

También expresó su confianza en la nueva generación de dirigentes jóvenes, a quienes instó a no perder la fe ni la pasión por servir. “El futuro del PLD y del país está en manos de quienes creen en los ideales de justicia, desarrollo y dignidad”, subrayó.

El líder político recordó que la fortaleza del partido se construye desde la base, con el esfuerzo de hombres y mujeres que, día tras día, defienden las causas sociales, acompañan a los más vulnerables y trabajan para que el progreso llegue a todos los rincones del país.

Abel Martínez reafirmó su compromiso personal con una República Dominicana más equitativa y solidaria, asegurando que su lucha continuará centrada en impulsar políticas que generen empleo, oportunidades y bienestar para las familias.

“Sigamos caminando con la frente en alto, con la fe puesta en Dios y con la convicción firme de devolverle al pueblo dominicano la esperanza de un futuro digno y lleno de oportunidades”, expresó el exalcalde de Santiago para cerrar su mensaje.

Con su llamado a la acción, Abel Martínez busca revitalizar la energía del PLD, motivando a su militancia a reconectar con las bases sociales y reconstruir, desde el compromiso humano y político, la confianza del pueblo dominicano.

