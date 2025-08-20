Abel Martínez asegura que el PLD elegirá un candidato cercano al pueblo

Bartolo García

El aspirante presidencial Abel Martínez afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) proclamará en 2027 un candidato que logre identificarse de manera auténtica con el pueblo dominicano y que garantice el triunfo electoral en el 2028.

Martínez sostuvo que la nueva etapa del PLD debe estar marcada por una candidatura robusta en el corazón de la gente, que inspire confianza y se base en la experiencia y los resultados, dejando atrás los discursos fríos y el bulto político.

El encuentro tuvo lugar en el distrito municipal Taveras, provincia La Vega, donde Martínez se reunió con dirigentes locales y nacionales del PLD, en un ambiente cargado de motivación política y compromiso con el futuro del partido morado.

El exalcalde de Santiago expresó que para sacar al país del retroceso que, a su juicio, representa el actual gobierno, se necesita voluntad, buena fe y trabajo constante, sin caer en las rabietas ni en el maquillaje político que desconecta de la realidad social.

Subrayó que “la época de crear falsas percepciones ya pasó” y que el pueblo necesita candidatos que transmitan cercanía real. “Al mirarlo a los ojos, el dominicano debe sentirse reflejado en su líder, en sus problemas, en sus sueños y en sus aspiraciones”, recalcó.

En ese sentido, señaló que el candidato del PLD debe ser el que se identifique con las madres solteras, con los agricultores, con los jóvenes en busca de oportunidades, con los envejecientes y con todos aquellos que esperan respuestas de la política.

Martínez resaltó que la verdadera esperanza se construye “en las calles, mano a mano, cara a cara, escuchando al pueblo”, convirtiéndolos en parte esencial de un proyecto de nación con rostro humano y visión incluyente.

“Sigamos recorriendo cada rincón del país, porque es con el pueblo y por el pueblo que el PLD volverá al poder. Solo así colocaremos las políticas públicas donde están las verdaderas necesidades”, afirmó el dirigente político.

El aspirante presidencial llamó a consolidar una candidatura que sea firme en la defensa de los intereses nacionales, no de grupos reducidos, y que esté respaldada por la experiencia y la determinación para enfrentar los desafíos que tiene la República Dominicana.

Abel insistió en que el 2028 debe marcar el retorno de un gobierno comprometido con la justicia social, el progreso económico y el fortalecimiento institucional, pilares que, dijo, solo se logran con un liderazgo que conecte emocionalmente con la mayoría.

El evento contó con la presencia de destacados dirigentes del PLD, entre ellos Carina Flete, presidenta del distrito municipal Taveras; Raymond Núñez, vocero de los regidores de La Vega; y el exdiputado Edwin Mejía, quienes expresaron su respaldo a Martínez.

También participaron Pedro Flete, coordinador agropecuario de La Vega; Winston Marte, coordinador nacional agropecuario; Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa; Teto López, exalcalde de Ranchito; así como Enmanuel Rodríguez y Orlando de la Cruz, líderes comunitarios.

La dirigencia local y regional coincidió en destacar que el mensaje de Abel refleja un PLD renovado, dispuesto a abrirse a la gente y responder a los desafíos sociales y económicos que vive la nación.

Con un discurso cercano y enérgico, Abel Martínez cerró el encuentro recordando que el PLD debe apostar por un liderazgo que inspire, que motive a las nuevas generaciones y que devuelva la confianza de los dominicanos en la política.

