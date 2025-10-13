Abel Martínez arremete contra el Gobierno: “Llegaron como el cambio y se van como el fallo”

Bartolo García

Santiago. – El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, criticó duramente al actual gobierno, afirmando que “llegaron al poder bajo el lema del cambio, pero se marcharán siendo recordados como el fallo”, al referirse a lo que considera una gestión marcada por la improvisación y la falta de resultados concretos.

Durante su participación en una asamblea provincial del PLD celebrada en el Club Plaza Valerio de Santiago, Martínez expresó su preocupación por la situación que atraviesan los dominicanos, a quienes —según dijo— se les ha impuesto un modelo de gobierno “ineficaz, indolente y alejado de la gente”.

“El llamado cambio ha significado fallo en la educación, fallo en la salud, en la seguridad y en la economía. Es un fallo total que ha golpeado con fuerza a los pobres, a la clase media y a los sectores productivos del país”, declaró el dirigente político.

Martínez, exalcalde de Santiago y figura clave del PLD, enfatizó que la República Dominicana vive un momento de retroceso imperdonable, en el que se han debilitado las políticas públicas y se ha perdido la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

El político señaló que las promesas de transformación y eficiencia quedaron en palabras vacías, mientras el país enfrenta alzas en los precios de los alimentos, deficiencias en los servicios básicos y un clima de inseguridad creciente.

“El pueblo esperaba soluciones y lo que ha recibido es desilusión. Este gobierno prometió transparencia y resultados, pero ha entregado desorden, improvisación y una desconexión total con la realidad del pueblo”, afirmó con firmeza.

Abel Martínez también expresó que, pese a las dificultades, el pueblo dominicano conserva la esperanza y la fuerza para levantarse. “Nos toca hacerlo con determinación, con conciencia y con militancia activa. En 2028, transformaremos el fallo en acierto, el desorden en esperanza y el engaño en resultados reales”, manifestó.

Durante su discurso, el aspirante presidencial hizo un llamado a la unidad de su partido y a redoblar los esfuerzos para reconstruir la confianza de los ciudadanos en el PLD, destacando que el compromiso de esa organización sigue siendo con el desarrollo social y el progreso nacional.

“El PLD tiene la experiencia, la visión y la capacidad para volver a encaminar la nación por la senda del orden, la estabilidad y las oportunidades. Lo haremos juntos, trabajando con estrategia, organización y pasión por la patria”, expresó Martínez ante cientos de militantes.

La asamblea estuvo encabezada por el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, y por el secretario general Johnny Pujols, quienes coincidieron con Martínez en que el país necesita una conducción responsable, planificada y con sensibilidad social.

Los dirigentes peledeístas destacaron que el PLD se encuentra en un proceso de fortalecimiento y reorganización interna con miras a las elecciones de 2028, enfocándose en renovar su liderazgo y su conexión con las bases.

Martínez aprovechó la ocasión para resaltar los logros alcanzados por los gobiernos del PLD, recordando que durante esas gestiones se impulsaron políticas de crecimiento económico, inversión social y desarrollo educativo, que hoy —según él— se han visto frenadas.

“Durante los gobiernos del PLD la gente progresaba, el país avanzaba y había estabilidad. Hoy, lo que se percibe es incertidumbre, desigualdad y un deterioro de la confianza en las autoridades”, enfatizó.

Concluyó asegurando que el 2028 marcará “el renacer de un proyecto político con propósito, disciplina y amor por la patria”, invitando a los dominicanos a “levantarse y construir juntos el país que merecen”.

