6 documentales, 5 críticas y10 razones​ para haber rodado El Padrino II​ en RD/50 años

Seis documentales dominicanos en las primeras ocho semanas de 2025 y una validación rotunda del género cinematográfico. Pablo Lozano se consagra como director​ con este singular trabajo conmemorativo de un hecho que creó el espíritu nacional hacia el cine ​

José Rafael Sosa

Créalo o no, en las ocho semanas de 2025 hemos tenido seis documentales dominicanos, lo cual representa un hito y una validación rotunda del género cinematográfico.

Los documentales estrenados son: “Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad”, (Euri Cabral/Señales TV),Rock del Caribe: (Historia del Rock Dominicano) (Eddy Coradín) ;Los pasos del tiempo (Historia del Ballet Clásico en RD) (Óliver Olivo), Sueños dorados (Mariano Pichardo/ Kokaleka Films); Artesanos/Ingenio de las manos (Tito Rodríguez & Leo Silverio y producción de Danilo Reynoso y Evelina Rodríguez), casi todos en premiere, algunos como Sueños dorados están en cartelera y otros en camino de estarlo.

Nos centramos ahora en: El Padrino II: 50 años y su filmación en República Dominicana(Pablo Lozano). Se trata de una obra cinematográfica que marca una diferencia, que establecen un sello, una marca, una referencia fundamental que lo ubicara en un sitial de alta valoración tanto para el público como para la crítica.​Documental celebra el rodaje de la película El Padrino Parte 2, que recibió 11 candidaturas a los Premios Óscar, rodada entre 1973 y 1974, tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares, recaudando en su rodaje en las salas de cine de EEUU y el mundo alrededor de más de 193 millones de dólares entre los años 1974 y 1975, con la característica de que escenas fundamentales se rodaron en el país.

Ese rodaje puso al país en la oferta internacional para rodajes. cuando ni se sonaba con tener una Ley Nacional de Cine. Cierto que algunas películas (Clase B y C) se habían filmado antes, ninguna tenía la trascendencia por los estándares con que venía este proyecto.

El director lo que logra no es un documental. Pablo Lozano concreta una celebración al cine, desde el cine y emplea con oportunidad y a la medida, los recursos para relatar una historia, apoyado en un notable concepto, una reconstrucción de época, las imágenes de archivo (conocidas e inéditas) con una explicación sociológica en torno a la inmigración italiana a Estados Unidos. La dirección de arte y el diseño de la producción le otorgan una elevada calidad como obra artística que refleja una época.

Mucha gente se ha preguntado por qué rodar un documental, de una película. Y desde ahí está el error: no es una película, es la película. Una que igualó o superó a su primera parte, situación que no es frecuente. Una obra maestra digna de un director del nivel de Francis Ford Coppola.

10 razones que validan el rodaje de este documental de la forma en que se hizo:

1-Contexto histórico de la inmigración que hizo grande a EU, tomando a NY como área de incidencia a partir de la variedad de razas y culturas, y en particular la italiana, detallada al extremo y puesta históricamente en perspectiva.

2- La redacción del guion, desde sus primeras doce líneas hasta las inolvidables ocho líneas del cierre. El texto base es uno de los grandes valores de producción.

3-La dirección de arte, afinada y lúdica que logra los ambientes de media luz de la oficina delGrandfather. Es la mejor dirección de arte para un documental dominicano y muchas producciones de ficción criollas.

4- Una acertada selección de los testimonios. La validez de quienes participaron de alguna forma en el rodaje: Thomás Joseph English, Antonio Monda, Zenaida Méndez, Lou Di’Palo, y como locales: los participantes en el rodaje: Johnny Dauhajre, María Castillo, Herminio Alberti, Carlos García Lithgow. el arquitecto José Enrique Del Monte, Bolívar Rondón, Peyi Guzmán, Pablo Chea, Alexander Rood, Ángel Blázquez; los críticos de cine: Félix Manuel Lora, Alfonso Quiñones, Jimmy Hungría y Edwin Cruz y el sociólogo Wilfredo Lozano.

5- Brillante la conducción de Edwin Santana, revista Showbuzz, en una actuación empoderada y sobria y con las entonaciones precisa​s.

6- El notable paso a la dirección de Pablo Lozano, quien había sidoproductor de películas que han logrado los más altos merecimientos internacionales (Cocote, Pepe -, ambas de Nelson Carlo de los Santos), proporcionando una agradable sorpresa. Tiene el talento fomentado por su amor y formación en cine.

7- Sus primacías: a) Primera película de un director de la estatura de Francis Ford Coppola; b) Primera película de un gran director (Francis Ford Coppola); c) Primera película que, al rodarse en el país, creó un valor intangible, cuando no se sonaba con tener una Ley Nacional de Cine: el espíritu cinematógrafo nacional dominicano, y por cual proporcionó a muchos amantes de hacer cine, su primera oportunidad para trabajar en cine y señalar una ruta y una experiencia, de la cual se ha hecho provecho en años recientes; d) Primera película segunda parte que gana el Premio de la Academia (Oscar) en 1975; e) Primera Película que hizo del país un destino de rodajes: Havana/1990, Dance With me/1998, La fiesta del Chivo/ 2005, Corrupción en Miami/ 2006, El buen pastor/ 2006, El Rey de la Habana del año/2015, The True Memoirs of an International Assassin/2016, XXX: The Return of the Xander Cage/2017, y otras; f) Producción que muestra, escenas inéditas del rodaje de El Padrino II, aportada por Johnny Dauhajre, una novedad y sorpresa fílmica.

8) El uso correcto uso de la fotografía histórica provenientes de archivos personales, cinematográficos y del Archivo General de la Nación, manejadas con precisión y sentido de oportunidad, validando el uso de este recurso para transmitir la realidad de hechos pasado.

9) El parámetro que establece cinematográfica a nivel internacional, de cara al perfil que se ha de tener del documental dominicano. Es el tipo de documental digno de ser considerado para galardones de festivales y premios, como, por ejemplo, los Premios Platino del Cine Iberoamericano

10) El patrocinio: El Grupo Rica logra con su respaldo a este documental, su una de sus acciones de mecenazgo más importantes, dada el monto millonario que supone haber sido por el trabajo de preproducción, la contratación de equipos para rodar en Estados Unidos y Cuba.​

«El Padrino II: 50 años y su filmación en República Dominicana» se estrenará en cine el jueves 22 de mayo.

Pie de foto:

Escena rodada en la calle Hostos esquina Las Mercedes de la película El Padrino II, y que despertó en 1974 la concepción de que alguna vez el país sería un destino internacional de rodajes​.

Pablo Lozano, director del documental El Padrino II: 50 años de su rodaje en RD