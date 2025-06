Zulinka Pérez aclara pago recibido tras colapso de Jet Set: “Fue por mi rol en la orquesta, no por ser hija de Rubby”

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La artista Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, confirmó haber recibido un millón de pesos por parte de la empresa Inversiones E&L, S.R.L., propietaria de la discoteca Jet Set, como parte de un acuerdo de desistimiento ante una posible demanda legal.

La suma fue entregada a través de un cheque fechado el 28 de mayo de 2025, y según consta en los documentos presentados por la defensa de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, corresponde a una compensación por daños derivados del colapso del establecimiento, donde murieron 236 personas, entre ellas su padre.

El documento legal especifica que el dinero tiene como finalidad cubrir gastos médicos, personales y perjuicios sufridos tanto por el suceso como por su rol como integrante de la orquesta de Rubby Pérez, no por su condición de hija del artista.

Zulinka firmó el recibo de descargo con la certificación de un abogado notario, dejando constancia de que el acuerdo fue realizado con pleno conocimiento legal y de forma voluntaria por ambas partes involucradas.

No obstante, la noticia generó múltiples reacciones en redes sociales y algunos medios, lo que motivó a la joven cantante a publicar un video en su cuenta de Instagram para aclarar públicamente su posición sobre el pago recibido.

En su declaración, Zulinka afirmó de forma enfática que “ese dinero no fue entregado porque yo sea la hija de Rubby Pérez, sino porque trabajé junto a él como parte de su orquesta”, y que esa compensación responde a los daños físicos y emocionales que sufrió como empleada en el siniestro.

Además, explicó que no inició una demanda judicial, sino que se trató de un acuerdo directo, en el que fue reconocida su participación profesional y el impacto del evento en su integridad y bienestar.

“Firmé ese documento por necesidad y porque estuve allí. Viví ese momento. Vi lo que ocurrió. Y sé lo que me costó superarlo. Lo firmé con mi abogado y no me arrepiento”, expresó la cantante visiblemente afectada en su publicación.

También aprovechó la oportunidad para expresar gratitud por el apoyo recibido, destacando que aún está procesando el duelo por la pérdida de su padre, una figura fundamental en su vida y carrera artística.

Zulinka pidió respeto y comprensión ante los comentarios malintencionados, asegurando que su objetivo no ha sido buscar protagonismo, sino seguir adelante con dignidad, tanto personal como profesionalmente.

Hasta el momento, los hermanos Espaillat y la empresa Inversiones E&L no han emitido declaraciones públicas adicionales respecto al acuerdo alcanzado con la artista, limitándose a presentar la documentación como parte de su defensa en el proceso legal en curso.

El caso del colapso de Jet Set ha conmocionado al país por la magnitud de la tragedia y las figuras públicas involucradas. El proceso judicial continúa, mientras se definen responsabilidades penales y civiles en torno a las víctimas y sobrevivientes.

Zulinka concluyó su mensaje en redes con una frase que resuena entre sus seguidores: “Estoy viva, pero llevo cicatrices que no se ven. Este acuerdo no borra el dolor, pero sí me permite seguir caminando”.

#eljacaguero #ZulinkaPérez #RubbyPérez #JetSet #Compensación #Tragedia #JusticiaRD