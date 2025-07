Zohran Mamdani próximo alcalde de NY

Un joven de 33 años es el huracán político que está transformando Nueva York, un activista de base, es el favorito para la alcaldía. Mamdani es el fenómeno electoral que encarna una política sin precedentes, fusionando el socialismo democrático, la diversidad y la movilización popular.

Por Pavel De Camps Vargas

En el corazón de la ciudad de Nueva York, un huracán político ha comenzado a formarse, logrando desafiar y ganar al establishment en el partido demócrata en una convención, redefiniendo el panorama político de la gran ciudad. Definitivamente el fenómeno que sacude Nueva York y desafía lo imposible. un hombre un socialista, inmigrante y musulmán de apenas 33 años, logra el apoyo de la mayor comunidad judia para la alcaldía de la metrópolis más influyente de Estados Unidos, se ha erigido como un fenómeno masivo, un punto de inflexión que demanda un análisis profundo en el marketing político de nuestro tiempo. Su candidatura no es solo una campaña; es una audaz declaración de intenciones que ha generado una expectación sin precedentes sobre el futuro liderazgo de la ciudad de Nueva York.

¿Quién es Mamdani y por qué resuena?

Zohran Mamdani, nacido en Uganda y criado en Queens, llegó a Nueva York con siete años. Hoy, este hijo de inmigrantes, musulmán, socialista y asambleísta estatal, se perfila como el favorito para ser el próximo alcalde de la ciudad. Su ascenso explosivo se basa en políticas de rentas congeladas, transporte público gratuito, salario mínimo de 30 $/h, guarderías universales y supermercados municipales. Para financiarlo propone gravar al 2 % más rico y a las corporaciones. Conecta directamente con las comunidades más diversas de la ciudad. Como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias, vivió en carne propia las injusticias que ahora quiere revertir.



Fue educado en el sistema público neoyorquino y graduado en estudios religiosos en Bowdoin College, su carrera política se forjó desde la base. Antes de ocupar un escaño en la Asamblea Estatal por el Distrito 36 de Queens, Mamdani trabajó como consejero para evitar ejecuciones hipotecarias, adquiriendo un conocimiento profundo de las luchas cotidianas de la clase trabajadora.

Su identificación como musulmán, socialista demócrata y inmigrante lo convierte en una figura disruptiva dentro de la política neoyorquina y nacional. Esta identidad múltiple ha sido también un activo estratégico para conectarse con comunidades históricamente marginadas. Pero también logra el apoyo de la mayor comunidad judía en Estados Unidos.



La comunidad judía lo respalda

Nueva York, con la mayor comunidad judía fuera de Israel, votó mayoritariamente por Mamdani pese a sus críticas a Israel y a la apelación a boicotear los asentamientos. Según AP, “demócratas en la ciudad más judía de Estados Unidos” lo eligieron, con respaldo significativo de votantes judíos progresistas .

Organizaciones como Jewish Voice for Peace y The Jewish Vote especialmente entre jóvenes judíos, respaldaron públicamente su candidatura, tras rechazar el argumento de que criticar a Israel equivale a antisemitismo. Este apoyo no es una anomalía; es el síntoma de un profundo “cambio tremendo en la conducta política y electoral de las comunidades judías en Nueva York y otros lugares del país”. Muchos votantes judíos, están “consternados por la conducta de Israel en la guerra” y critican duramente a Benjamin Netanyahu. Esta disidencia es “especialmente cierta entre los votantes más jóvenes y progresistas”, quienes han “rechazado la idea, antes ampliamente aceptada, de que el sentimiento antiisraelí es inherentemente antisemita”. Las encuestas son contundentes: casi el 70% de los demócratas tienen una opinión desfavorable de Israel, un cambio drástico desde 2022. Mamdani ha logrado capitalizar este desencanto, demostrando que la condena a Israel es cada vez más mayoritaria en el electorado demócrata y en las propias comunidades judías de Estados Unidos.

Mamdani el corazón de la comunidad Dominicana y latina en NY

La campaña de Mamdani, cimentada en la movilización de base, ha demostrado una notable capacidad para conectar con las diversas poblaciones de Nueva York. Su origen como migrante y su compromiso con la clase trabajadora le otorgan una resonancia natural con las comunidades de dominicanos.

Si bien las fuentes no detallan el apoyo específico de la comunidad dominicana, la estrategia de Mamdani de construir una “mayoría social desde abajo”, tocando “un millón de puertas” y movilizando a 50,000 voluntarios, sin duda busca permear y conseguir el respaldo de estas bases populares y trabajadoras, donde la voz de los inmigrantes es cada vez más potente. Su mensaje de redistribución de la riqueza y de hacer la ciudad habitable para quienes la sostienen podría resonar profundamente con las aspiraciones de una comunidad que lucha día a día por un futuro mejor en la Gran Manzana.

Mamdani ha cruzado las puertas y barrios latinos —incluidos los dominicanos— hablando en castellano y abordando temas clave: vivienda, transporte, guarderías. Distritos como Jackson Heights, Corona y Sunset Park registraron subidas de participación del 40 % respecto a 2021, con fuerte empuje latino y asiático. Su campaña mantiene alianzas con organizaciones como El Puente en Brooklyn (latinos progresistas) y con la Hispanic Federation, que promueven justicia económica y alimentaria. En barrios dominicanos su mensaje de “ciudad habitable para quienes la sostienen” marca diferencias concretas para familias inquilinas y trabajadoras.

En noviembre, si logra movilizar la mayoría de voto dominicano —actualmente poco fidelizado— los dominicanos tendrán el momento más esperado en la política norteamericana para demostrar el soft power dominicano que podría marcar la diferencia en una elección muy reñida, los dominicanos unidos marcarían la diferencia y la victoria real. Muchos políticos dominicanos no comprenden la importancia de estas elecciones en la ciudad de NY, ya que estas elecciones podrían traer una mayor influencia política y apoyo real a la República Dominicana. Esto marcaría el antes y el después.

¿Será el próximo Alcalde de NYC? La batalla final

La pregunta que resuena en cada esquina de Nueva York es inevitable: ¿Será Zohran Mamdani el próximo alcalde? Su victoria “contundente” en las primarias demócratas frente al exgobernador Andrew Cuomo, un candidato respaldado por el aparato tradicional del partido, Bill Clinton y Michael Bloomberg, ya es un “fenómeno masivo” y un indicio poderoso de su capacidad de movilización. La impresionante movilización de más de 40,000 (o incluso 50,000) voluntarios que “alcanzaron un millón de puertas” y explicaron su programa casa por casa, es su mayor fortaleza y un motor para su posible éxito. Además, Mamdani ha logrado atraer un “nuevo voto joven”, esencial para su victoria en las primarias, que lo ve como un “símbolo de una nueva izquierda en Estados Unidos” y una “alternativa ilusionante” a un establishment demócrata “malmenorista” y agotado. Sin embargo, el camino hacia la alcaldía de Nueva York no estará exento de obstáculos monumentales. Se espera una “intensa campaña de descrédito”, con “todas las fuerzas reaccionarias” unidas en su contra. La ola de “racismo e islamofobia” ya está “absolutamente desatada”, con acusaciones de ser un “islamista radical terrorista que odia a los judíos”, un “comunista marxista islamista” o una “mezcla entre Arafat, Putin y Fidel Castro”. Incluso medios del establishment demócrata, como el prestigioso New York Times, lo han criticado, tachando su agenda de “inadecuada” y “perjudicial para la vida de la ciudad”, con “experiencia escasa” y comparándola con la “desalentadora alcaldía de Bill de Blasio”. Congresistas demócratas también han expresado preocupaciones sobre su progresismo, calificando sus promesas de “inalcanzables”. A esto se suma la poderosa narrativa de la “fuga de capitales”, donde las inmobiliarias de lujo ya advierten que los millonarios neoyorquinos podrían mudarse a otros estados si Mamdani es elegido, una amenaza que busca frenar su agenda de impuestos a los ricos. La dependencia de los donantes corporativos sigue siendo una limitación para el movimiento socialista, y la formidable base de voluntarios de Mamdani, aunque masiva, deberá “multiplicarse mucho más” para “dar esa batalla en las calles” y en las redes en el tramo final hacia noviembre. La candidatura de Zohran Mamdani es, sin duda, un caso realmente singular, un candidato que ha roto todos los moldes y ha redefinido el discurso político en Nueva York. Su éxito se debe no solo a lo que dice, sino a lo que “ya no es necesario callar” en la política institucional estadounidense. La posibilidad de que Zohran Mamdani sea el próximo alcalde de Nueva York es real y representa no solo un cambio de liderazgo, sino la manifestación de una “nueva forma de la política” que podría replicarse y, quizás, “despertar otras personas [y] otros corrientes” en Estados Unidos. La batalla final se librará en noviembre, y el resultado determinará si esta “esperanza“, no solo para los dominicanos, para la gran comunidad de judios en NY y se convierte en una nueva realidad para la ciudad. El espectáculo político de Nueva York apenas comienza y tu puedes marca la diferencia desde la República Dominicana apoyando con tus familiares desde acá, como pasó con las elecciones de Obamas.



En este instante Nueva York está ante un momento histórico. Zohran Mamdani no solo desbancó al establishment; encendió una esperanza colectiva. Su campaña convocó a los judíos progresistas, a jóvenes exigentes, a inmigrantes latinos soñadores y a una comunidad dominicana que no se conforma.

Si en noviembre, esos cuatro pilares unidos por primera vez —jóvenes, judíos progresistas, inmigrantes latinos y trabajadores dominicanos— marcan la diferencia con su voto, no solo elegirán un alcalde: escribirán la primera página de una ciudad nueva. Una ciudad que no entrega el futuro, sino que lo construye con todas sus voces. Una ciudad que, por fin, podría ser verdaderamente la casa de quienes la sostienen.