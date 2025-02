Zoe Saldaña se distancia de los comentarios de Karla Sofía Gascón: “Me entristece mucho porque no lo apoyo”

Por Bartolo García

Santo Domingo. – La actriz Zoe Saldaña, nominada al premio Óscar por su papel en Emilia Pérez, se pronunció sobre la controversia en torno a su compañera de reparto, Karla Sofía Gascón, luego de que resurgieran antiguas publicaciones en redes sociales con contenido racista y críticas a la diversidad en Hollywood.

Durante un evento en Londres, Saldaña manifestó su tristeza y desaprobación ante los comentarios de Gascón. “Todavía estoy procesando todo lo que ha ocurrido en los últimos días, y estoy triste. Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tengo tolerancia para ninguna retórica negativa hacia las personas de cualquier grupo o comunidad”, expresó en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Saldaña aseguró que no tolera discursos negativos hacia ningún grupo social y que la controversia la ha afectado profundamente (Shanna Besson/Netflix vía AP)

La actriz, de ascendencia dominicana y puertorriqueña, explicó que su experiencia en el rodaje de Emilia Pérez fue positiva y basada en la inclusión y el respeto. “Puedo dar fe de la experiencia que tuve con cada individuo que fue parte de esta película, y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género. Eso es lo que me entristece”, añadió.

Saldaña también lamentó que la polémica esté afectando la promoción de la película y su mensaje social. “Es una pena que tengamos que lidiar con este contratiempo en estos momentos. Pero me alegro de que sigan apoyando Emilia Pérez, porque el mensaje de esta película es muy poderoso y el cambio que puede aportar a las comunidades marginadas es importante”, comentó.

Uno de los tuits rescatados de la cuenta de Karla Sofía Gascón (Captura de X)

La controversia surgió luego de que se viralizaran en redes sociales tuits antiguos de Gascón con comentarios despectivos sobre el activista George Floyd, el Islam y la diversidad en los Óscar. En una de sus publicaciones más polémicas, la actriz española se refirió a Floyd, cuya muerte a manos de un policía en 2020 impulsó el movimiento Black Lives Matter, como “un drogata estafador”, aunque también criticó a quienes justificaban la violencia policial.

Otros mensajes criticaban la representación de minorías en los premios de la Academia, asegurando que la gala de los Óscar de 2021 parecía “un festival afrokoreano” y ridiculizando su enfoque en la diversidad. También expresó posturas antimigratorias contra los marroquíes en España, a quienes señaló como “una amenaza de civilizaciones”.

Ante la ola de críticas, Gascón cerró su cuenta en X y publicó un comunicado en el que se disculpó si sus palabras ofendieron a alguien, aunque denunció ser víctima de “una campaña de odio y desinformación”. La actriz aseguró que ha recibido amenazas y ataques en redes sociales. “No soy la persona que intentan retratar y mis opiniones han evolucionado con el tiempo”, afirmó.

Con la ceremonia de los Óscar en el horizonte y Emilia Pérez como una de las películas más nominadas del año, la controversia ha generado un debate sobre el pasado de los actores y su impacto en la industria del cine.