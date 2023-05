Las bromas de Ben Affleck a los atuendos de Jennifer López: “¿Dónde está el resto de la blusa?”

What’s your Reaction? 1 0 0 0 0 0

La intérprete de “Love Don’t Cost a Thing” ahondó sobre el lado divertido del actor y los chistes que suele hacer sobre sus vestidos

Por Fabiola Álvarez

Jennifer López y Ben Affleck son una de las parejas más reconocidas de la industria de Hollywood y recientemente se les vio caminar por la alfombra roja de la MET Gala, donde la cantante utilizó un vestido con un corte que permitió apreciar su trabajado abdomen.

Posterior a este evento, J.LO relató en el show de Kelly Ripa y Ryan Seacrest algunos de los detalles graciosos que ella y su esposo han vivido con los atuendos que la cantante utilizó.

Jennifer relató que el actor y productor, con quien contrajo nupcias en junio de 2022, disfruta hacer algunos chistes sobre los atuendos más arriesgados que porta.

Jennifer Lopez en la Met Gala. (FOTO: REUTERS/Andrew Kelly)

“Ben me hace algunas bromas y me dice cosas como ‘¿Dónde está el resto de la blusa?’ o cosas así y yo le respondo que no hay más.”

La actriz de 53 años señaló que también ha recurrido al consejo de Affleck en cuestión de moda y estilismo, incluso aunque sus puntos de vista sean diferentes.

Por otra parte, los conductores del programa preguntaron a la cantante como es que hace funcionar la diferencia de estatura que Ben Affleck y ella tienen, siendo que el actor mide alrededor de 1.93 metros y la cantante 1.67 metros, ante esto, relató: “Me acomodó un paso detrás de él para poder tomarnos de las manos y posar para las cámaras.”

Un día antes, en el programa The View, Jennifer optó por narrar cómo ha sido la vida en pareja con Ben Affleck. La pareja se conoció en 2001 cuando protagonizaron la cinta Gigi y fue hasta 2002 cuando confirmaron su romance y no obstante en 2004, la relación finalizó.

En abril de 2021 Jennifer López y Ben Affleck decidieron darse una nueva oportunidad como pareja. (FOTO: REUTERS/Yara Nardi)



Fue en abril de 2021 cuando Jennifer López y Ben Affleck decidieron darse una nueva oportunidad como pareja después de que la cantante decidiera terminar su compromiso con el beisbolista Alex Rodriguez y Affleck puso punto final a su relación con Ana de Armas cuando se les vio juntos.

A partir de entonces, la pareja retomó el noviazgo que habían finalizado casi 15 años antes y en abril de 2022 nuevamente se comprometieron para contraer nupcias en Las Vegas en ese mismo año.

Jennifer López entonces decidió resaltar las habilidades paternales del actor que aseguró incluso la han llevado a las lagrimas: “Es un padre excelente. Él está presente y eso es todo lo que puedo pedir: Un padre presente, amoroso, que se preocupa y está ahí todos los días por sus hijos.”

“Trata de estar informado de varios temas y puedes darte cuenta que cuando nacieron sus hijos leyó todos los libros y todo lo que posiblemente habría que saber sobre niños, además lo pone en práctica.”

Ben Affleck tuvo tres hijos con la actriz Jennifer Garner mientras que Jennifer López tiene dos gemelos adolescentes de su matrimonio con Marc Anthony.