Tuto Tavárez

Mi compadre Max Sánchez, quien está por Nueva York, me envía unos números escalofriantes, sobre deuda del Club Pueblo Nuevo.

*

De acuerdo a la publicación, son deudas en pesos y dólares que tienen los campeones del Baloncesto Superior de Santiago con sus jugadores.

*

En pesos estamos hablando de RD$1, 702,299.00, mientras que en dólares la suma es de US$ 7,800.00.

*

El Capitán de La Bahía, Víctor Liz figura con una deuda de 483,800.00 pesos dominicanos y 2,000.00 dólares.

*

Richard Bautista aparece con una mordida de 255,266.00 pesos y 2,800.00 dólares, en tanto que Luismal Ferreira figura con 210,000.00 de los de aquí y 500.00 de los verdes.

*

La otra cifra más alta es de Richard Polanco con 155,000.00 pesos, no se le adeudan dólares y 500.00 de los de USA y 75,000.00 pesos a Víctor Peña, quien fue el manager.

*

Un caso especial es Jassel Pérez a quien le deben solo 31,233.00 pesos y 2,000.00 dólares, pero me contaron que se cobró una parte con un anuncio que tenía el equipo en Autos Mayella, dinero con el cual completó un vehículo que compró.

*

Ronald Tineo, el héroe del juego final que le dio el título al equipo azul, está debajo con 80,000.00 y el licenciado Miguel Almonte, jugador franquicia con 70.000.00.

*

Amet Gil (45,000.00), el novato Leonasis Peña (40,000.00), Gian Batista (40,000.00), Alberson Pimentel (40,000.00), Sammy Rodríguez (20,000.00), Milosevic Rivera (20,000.00), Jonathan Matos (42,000.00), Oscar Martínez (30,000.00), Martín Guzmán (20,000.00), Rafael Mercado (20,000.00), Rafael Pimentel (10,000.00) y Benjamín Grullón (10,000.00).

Probablemente, los directivos del Club Pueblo Nuevo, encabezado por Hungría Domínguez (Harry Jordan), tengan dinero de patrocinio que no han cobrado.

*

Y quizás Abasaca no haya liquidado por completo a los clubes, por lo que podrían estar esperando ese volumen de emolumentos.

*

Por lo pronto, el “Hombre de la Barba”, debe salir y aclarar, porque la noticia corre sin importar la distancia.

*

Una prueba es, que desconocíamos la misma y la información nos llegó desde “La Babel de Hierro”.

*

SQUEEZE PLAY: “Guarda pan para mayo y harina para abril, que todo el pijotero le gusta pedir”, era un refrán que se le decía a quien negaba algo…Pues llegó mayo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Edward “Beba” Acevedo toma una pausa como Director Técnico en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Beba dirigió su último partido el martes y ganó a San Cristóbal al frente de Vega Real…Fue la victoria número 73 para Acevedo, máximo ganador como Míster en el fútbol profesional de República Dominicana…Beba Acevedo fue entrevistado este miércoles por Frank Camilo y confirmó que ahora estará al frente de la Selección Nacional Juvenil…Recuerdo aquel primer juego del Cibao FC, el 8 de marzo del 2014, que sufrió una fuerte lesión y eso lo llevó a ser el gran técnico que es…Cumpleañeros de este 30 de abril…Mendy López, Elías Pérez y José Cáceres…Dice mi hermano Roberto Sánchez, un hombre de Dios, que a esas edades no se celebra, se ponen misas…No le hagan caso, que eso es un pellizco de ñoco para lo que me dijo a mí cuando cumplí…El Open de Tenis de Madrid se queda sin Rafa Nadal y sin Carlos Alcaraz…!Joder tío!…Me dice Aridio De los Santos, que aquello de vísteme despacio que ando de prisa, que citamos ayer, lo usaba mucho Napoleón…!Por fin, salude a Freddy Capucho este miércoles!…Capucho, que por coincidencia estaba con Franklin Peralta, me pidió saludar a su amigo Yiyo Cruz…Sin desperdicios los Toques de Héctor García este martes…Hasta al Líder, Papo Cruz lo recordó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Logistics película dirigida por la pareja sueca de Erika Magnusson y Daniel Anderssen, es considerada la más larga de la historia, con una duración de 857 horas, en minutos 51,420 y en días 35…Por hoy, out 27.