Video: Una multitud acude a ver a un enmascarado comer bolas de queso

Cientos de personas se reunieron el sábado pasado en una plaza de Nueva York para presenciar cómo un joven de 22 años, con una máscara naranja, devoraba un tarro entero de bolas de queso entre los vítores de la gente. Los videos del curioso acontecimiento se hicieron virales en redes sociales.

I just saw a guy eat a whole bucket of cheese balls in Union Square, New York City. #cheeseballman @UnionSquareNY #NYC pic.twitter.com/5LWJyoFORe