“Yo ya estaré lejos”, nueva novela de Pedro Vergés sobre una sociedad avasallada por Trujillo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El autor de la aclamada novela “Solo cenizas hallarás”, con premios internacionales en los 80, sumerge en su nueva obra al lector en la Ciudad Trujillo de los años 50, con un conjunto de personajes inmersos en la dejadez, la desesperanza, el acorralamiento y la sumisión.

SANTO DOMINGO, República Dominicana:- El escritor dominicano Pedro Vergés puso a circular su novela “Yo ya estaré lejos”, que retrata uno de los periodos más interesante y funesto de la historia dominicana, la década de los 50 del siglo pasado, con la personalidad del dictador Trujillo marcando la existencia de cada uno de los personajes.

El acto de lanzamiento, organizado por la asociación Alianza Cultural y la Editorial Alto Velo, a cargo de la publicación, se realizó en el Centro Cultural de España, y contó con la presentación a cargo del crítico literario, el escritor y periodista Diógenes Céspedes.

Para el autor se trata de una novela desarrollada en forma de crucigrama, con todas las piezas unidas como eslabones en la cuadrícula.

Vergés explicó que mientras ejecutaba la narración procuró mantenerse en guardia para no caer en un exceso de ironía, “pues lo más fácil es caricaturizar”, al tiempo que mantuvo en un nivel mínimo el sarcasmo, “porque nada es más estúpido que un insulto.”

Al hacer la presentación, el crítico literario Diógenes Céspedes destacó la exitosa primera novela publicada por Vergés, “Solo cenizas hallarás”, que le valió, en la década de los 80, el Premio Blasco Ibáñez y el Premio de la Crítica española.

Sin embargo, la diferencia de época y de tono entre ambas novelas, la una centrada en la posdictadura, y la otra en la última década del régimen trujillista, son, según Céspedes, la única similitud destacable.

“Si Solo cenizas hallarás fue el destape y la explosión de todas las pasiones libertarias posdictadura bien o mal entendidos, “Yo ya estaré lejos” es la interiorización de la represión trujillista por parte de los personajes principales y las decenas de personajes secundarios que las relaciones sociales de los protagonistas de las tres partes y el epílogo de la novela despliegan en su accionar cotidiano”, destacó el también poeta y lingüista.

Por su lado, Vergés sostuvo que ambas obras forman parte de una trilogía, sobre un tema que reconoce le obsesiona (la dictadura trujillista), cuya tercera publicación está en gestación.

“Son novelas que se deben leer del final al principio, no como suele hacerse, sino que “Sólo cenizas hallarás” sería la primera, “Yo ya estaré lejos” la segunda y la próxima, que no sé cómo llamarla todavía, será la tercera”, destacó el también diplomático y ex ministro de Cultura.

La novela, que se encuentra disponible en la Librería Cuesta, utiliza las historias de sus personajes para transmitir la atmósfera de los años donde Jhonny Abbes y el SIM (Servicio de Inteligencia Militar) mantenían aterrorizado a todo el país.

“Valiéndose de una técnica íntimamente emparentada con grandes narradores como Vargas Llosa o Faulkner, Vergés utiliza a los principales personajes de la trama como narradores interpuestos”, e invita a conocer la cotidianidad de una ciudad asfixiada por la férrea dictadura, resalta en un comentario la editorial Alto Velo.

A la puesta en circulación, a casa llena, asistieron intelectuales, escritores, académicos, periodistas y otras personalidades.