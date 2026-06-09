Yayo y CECCOM destruyen casi 20 millones de productos ilegales en protección de la salud y el comercio lícito

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través de su brazo operativo, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), encabezó la destrucción de 19,958,898 unidades de mercancías ilegales valoradas en RD$394 millones de pesos, en cumplimiento de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Entre esas mercancías se encuentran cigarrillos y tabacos premium contrabandeados, bebidas alcohólicas premium de contrabando, medicamentos vencidos, falsificados y adulterados y estimulantes sexuales.

“El tejido productivo y el comercio formal puede estar seguro, de que este ministerio, junto a las demás entidades que nos apoyan y que participan en la mesa de Ilícitos, serán una barrera permanente contra el comercio ilícito y un escudo de la salud de los dominicanos”, manifestó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón durante el acto de destrucción.

Destacó que, gracias al control en los puntos de origen, los decomisos estratégicos y las campañas preventivas ejecutadas por el MICM y el CECCOM, desde el año 2022, el país se mantiene en cero la tasa de letalidad por ingesta de bebidas adulteradas.

Esta acción, realizada bajo los lineamientos de la Mesa de Ilícitos y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Pro Consumidor, golpea económicamente a las organizaciones criminales dedicas a la comercialización de productos ilícitos y reafirma el compromiso del Estado dominicano de proteger la economía formal y la salud pública.

La actividad contó con la presencia de autoridades como Nelson Arroyo, Director general de Aduanas; Juan Gómez, representante de la Embajada de los Estados Unidos; Eddy Alcántara; Abdias Ortiz Agredo, agregado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Director ejecutivo de Pro Consumidor y Néstor Matos, director general Instituto Dominicano de la Calidad.

Igualmente el general Miguel Ángel Rubio Baez, ERD. viceministro de Defensa para Asuntos Militares, entre otros representantes de organismos militares.

También estuvieron presentes, por parte del sector privado; Erick Salvador Pérez del Toro, gerente de Ilícitos de la tabacalera Phillip Morris; Circe Almánzar, representante Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON); José Moriel Pierret – Gerente Nacional de Ventas, Tabacalera AJT y Miguel Tejada, de Laboratorios Troyano.

El director del CECCOM, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, ERD, informó que en entre el 09 de enero hasta hoy, ese cuerpo decomisó en todo el territorio nacional un total de 19.9 millones de unidades de mercancías vinculadas al comercio ilícito.

Asimismo, valoró el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) y la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), cuya labor conjunta ha sido fundamental para la obtención de estos resultados.

Detalles de los productos destruidas

En total fueron incineradas 8,794,769 de unidades de fármacos falsificados, vencidos o adulterados, 11,061,709 de unidades de cigarrillos y 54,225 de botellas de bebidas alcohólicas.

Asimismo, fueron destruidas 35,042 unidades de estimulantes sexuales y un lote de cigarros premium (puros) valorado en RD$6,111,500.00.

El operativo se suma a la destrucción realizada en enero del presente año, donde

fueron destruidas más de 24 millones de unidades ilícitas, valoradas en RD$392

millones. Con ambas jornadas, el acumulado del semestre enero-junio asciende a más de 43,962,131 mercancías incineradas, con un valor global que supera los RD$785,833,188.

Desde la promulgación del Decreto 55-21, que modificó el alcance del CECCOM, el MICM y las instituciones que integran la Mesa contra el Comercio Ilícito: Ministerio Público, DGII, DGA y Pro Consumidor junto a gremios empresariales como la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Cámara Americana De Comercio de la República Dominicana, han decomisado en total más de 206,930,676 unidades de mercancías ilícitas valoradas en RD$8,894 millones de pesos, consolidando un récord histórico en la lucha nacional contra el contrabando y la adulteración de productos.