Wellington Arnaud resalta en Expo Construcción RD el valor del saneamiento para transformar comunidades

Bartolo García

SANTIAGO.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, destacó la importancia de la planificación y la gestión eficiente como herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo humano y la confianza ciudadana, durante su participación en Expo Construcción RD 2026, celebrada en Santiago de los Caballeros.

Al ofrecer la conferencia titulada “Planificar para transformar: la gestión efectiva como camino para el desarrollo humano, la sostenibilidad y la confianza pública”, Arnaud realizó un balance de las principales obras ejecutadas por el INAPA en los últimos años, resaltando el impacto positivo que han tenido en diversas comunidades del país.

Entre los proyectos de agua potable mencionó los acueductos de Villa Altagracia, Monción, Navarrete, San José de Ocoa, Miches y Pedernales, obras que han contribuido a mejorar el acceso al servicio y elevar la calidad de vida de miles de familias dominicanas.

En materia de saneamiento, el funcionario destacó el proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, considerado una de las intervenciones sociales y medioambientales más importantes que ejecuta actualmente el Gobierno, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales de Baní y Las Matas de Farfán.

“Esto es desarrollo humano. Esto es invertir en la calidad de vida de la gente”, expresó Arnaud, al agradecer el respaldo del presidente Luis Abinader para hacer realidad proyectos que impactan directamente la salud, el medioambiente y el bienestar de la población.

Asimismo, resaltó los avances alcanzados a través del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, iniciativa que ha permitido que la República Dominicana sea reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un referente regional en materia de saneamiento y gestión de aguas residuales.

Expo Construcción RD 2026, organizada por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), reúne a líderes del sector inmobiliario y de la construcción con el objetivo de promover la innovación, generar oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad de una de las industrias más importantes para el crecimiento económico del país.