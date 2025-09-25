Vocera grupos populares NYC llama asistir este viernes protesta frente consulado RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La vocera de las organizaciones populares que se proponen efectuar un piquete a las 11:00 a.m. de este viernes, frente al consulado dominicano en esta ciudad, solicita a la comunidad a decir presente.

Dayanara Borbón, hablando a nombre de «Acción Rápida-NY», «Loma Miranda-NY», «Somos Pueblo USA», y «Estamos Hartos» hizo el llamado este martes desde El Bronx «porque los dominicanos estamos cansados de ver como el país se lo comen y lo van a dejar en cuatro blocks».

En declaraciones al canal de TV-69 de la RD, la dirigente comunitaria sostuvo que van a protestar en contra del presidente Luis Abinader «porque es más de lo mismo», «el cambio que nos vendieron no es ningún cambio, solamente cambiamos de color y de ladrones», precisó.

Especificó que «al desorden migratorio que hay en RD hay que ponerle un pare»; «el caso SeNaSa da vergüenza, es un crimen, y el mandatario debe meter mano, porque tenemos problemas de más».

«Él no tuvo tiempo para reunirse con la comunidad dominicana en USA, pero para venir a hablar no verdades y dejarse manipular en la ONU, para eso sí tuvo tiempo, por eso vuelvo y le digo a la comunidad dominicana, despierten señores que nos van a robar el país, lo poquito que dejaron los morados y los verdes, esta gente lo van a acabar», expresó.

«La comunidad dominicana somos víctimas de las estafas inmobiliarias y de muchísimas situaciones». «Nosotros nada más somos remesa y voto, pero no se nos da nada a cambio».

En ese consulado, el cónsul Chú Vásquez tiene un desorden, a nosotros nos ofrecieron que iban a bajar los precios de los documentos consulares; de los pasajes aéreos, quitar los 10 dólares, el mismo presidente se reunió hace dos años con nosotros en la sede consular y no hizo nada, todo fue promesa.

«El consulado dominicano es la representación de nuestro país; esté o no el presidente en NY, vamos hacer el piquete frente a la sede, para que sepan que no somos bobos», puntualizó Borbón.