Víctor D’Aza retira su precandidatura presidencial y reafirma su respaldo al Gobierno del PRM

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor D’Aza, anunció este lunes su decisión de retirar su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2028, como un gesto de unidad y compromiso con la estabilidad del país.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con la prensa, donde estuvo acompañado de altas autoridades perremeístas y colaboradores cercanos de su proyecto político.

D’Aza explicó que la decisión fue tomada luego de un profundo proceso de reflexión, priorizando la cohesión interna del partido y el bienestar de las familias dominicanas.

Entre los dirigentes presentes se destacaron Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; la vicepresidenta del órgano legislativo Dhaurelly D’Aza; Deligne Ascensión, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas; y Rafael Santos Badía, secretario de Educación y Doctrina del PRM.

El miembro de la Dirección Ejecutiva del partido agradeció el apoyo recibido durante el período en el que promovió sus aspiraciones en diversas comunidades del país.

Destacó que las conversaciones sostenidas con ciudadanos durante su recorrido fortalecieron aún más su compromiso con el desarrollo de la República Dominicana.

“Hoy más que nunca, el PRM debe mostrarse unido y sólido, enfocado en garantizar estabilidad para las familias dominicanas, tal y como ha hecho el presidente Luis Abinader”, expresó D’Aza durante el acto.

Asimismo, manifestó que continuará trabajando para consolidar la institucionalidad municipal y fortalecer la relación del Gobierno central con las administraciones locales.

Afirmó que la política debe servir a la gente de forma directa, y que su labor se centrará en impulsar un modelo de gestión cercano, transparente y eficiente.

“Esta es una decisión para servir mejor. Seguiré siendo un aliado de los gobiernos locales y un puente para que la acción del Estado llegue a cada comunidad”, reiteró el dirigente político.

Dijo que su lealtad hacia las bases del PRM permanece intacta, al igual que su compromiso con un país más próspero y con mayores oportunidades para todos.

Con la medida, D’Aza aseguró que mantendrá su papel como coordinador y acompañante de los líderes municipales del partido, promoviendo políticas de desarrollo y fortalecimiento territorial.

Este gesto ha sido valorado por sus seguidores como muestra de madurez y visión política, al priorizar el interés colectivo por encima de las aspiraciones personales.

Víctor D’Aza concluyó ratificando que seguirá trabajando incansablemente por la mejora de las condiciones de vida de los dominicanos, como ha sido su misión en su trayectoria pública.