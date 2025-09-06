Verstappen abre la puerta a Ferrari, pero solo si hay opciones de victoria

Bartolo García

Monza, Italia.– El piloto neerlandés Max Verstappen aprovechó su paso por el circuito de Monza para referirse a los rumores que lo vinculan con Ferrari en un futuro no muy lejano.

Verstappen fue claro: solo consideraría vestir de rojo si existe una “oportunidad real de ganar”, ya que su prioridad no es la estética de un uniforme sino mantener su legado como ganador.

El actual tricampeón de la Fórmula 1 destacó que su motivación está en sumar títulos y batir récords, por lo que cambiar de equipo sin garantías de competitividad no está en sus planes inmediatos.

En sus declaraciones, el neerlandés también habló de Lewis Hamilton, quien en 2025 iniciará su aventura con Ferrari, y defendió al británico frente a las críticas sobre su rendimiento en las primeras pruebas de adaptación.

“Es difícil llegar a un equipo donde hay un piloto consolidado como Charles Leclerc. No es un proceso sencillo, y estoy seguro de que Lewis sabrá manejar esa situación con su experiencia”, comentó Verstappen.

Verstappen con la Ferrari 296 GT en el Nordschleife de Nürburgring

El piloto de Red Bull recalcó que lo importante no es solo la velocidad, sino el tiempo que toma construir una dinámica de trabajo sólida en una escudería con tanta historia y presión mediática como Ferrari.

Verstappen dejó claro que su meta personal es seguir ganando. Aseguró que cambiar de equipo solo tendría sentido si eso le garantiza mantener su dominio en la pista.

Mientras tanto, el neerlandés se mantiene totalmente centrado en la temporada 2025, en la que sigue demostrando su hegemonía al frente de Red Bull y aumentando la distancia respecto a sus rivales.

La posible unión entre Verstappen y Ferrari genera una gran expectación entre los aficionados, quienes sueñan con verlo vestido de rojo algún día, en un movimiento que marcaría un antes y un después en la Fórmula 1.

El piloto, sin embargo, prefiere mantener los pies sobre la tierra y no dejarse llevar por la presión externa. Su discurso se centró en la constancia, la disciplina y el rendimiento actual, más que en especulaciones.

El neerlandés ha repetido en varias ocasiones que su prioridad es disfrutar de las carreras, pero siempre con el objetivo de estar en un coche que le permita luchar por victorias y campeonatos.

Ferrari, por su parte, sigue siendo un nombre cargado de prestigio y tradición, pero la competitividad reciente de la escudería aún no está al nivel del dominio que Red Bull ha mostrado en los últimos años.

En conclusión, Verstappen abre la posibilidad de un futuro en la Scuderia, pero lo condiciona a un proyecto ganador. Hasta entonces, seguirá centrado en Red Bull, donde ha construido su historia como uno de los pilotos más dominantes de la era moderna.

#eljacaguero #F1 #MaxVerstappen #Ferrari #Monza